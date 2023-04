La marque française B.Ease lance une campagne de crowdfunding pour la « Suspended Low »

La marque française B.Ease a fait son trou ces dernières années sur le marché des sneakers en sortant la « Iron Feet » en 2018 puis la « Suspended » en 2021, un modèle plutôt complet, axé sur le confort, la performance et composée d’une tige en toile de parachute issue de bouteilles en plastique recyclé. Pour le printemps 2023, c’est sa petite sœur, la « Suspended Low » qui s’apprête à voir le jour.

Celle-ci a suivi les recommandations de sa communauté, qui désirait majoritairement une paire confortable, avec une semelle inédite en bi-mousses et matériaux intégrant des matières recyclées. La tige garde le même esprit écolo, par sa composition en toile de parachute issue de bouteilles en plastique recyclé. Le modèle sera disponible en deux coloris pour commencer, en noir, blanc et beige ainsi qu’en blanc, gris et vert.

Comme pour la « Suspended », B.Ease a procédé à une campagne de financement participatif pour compléter la production de son dernier modèle. Tout le monde peut participer au soutien de ce projet et recevra des contreparties à la hauteur de sa contribution. La campagne, qui en était à 16% de son objectif dimanche soir, prendra fin dans 30 jours.

