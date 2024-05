Les Pistons commencent à discuter avec des coaches

Il y a quelques jours, Troy Weaver, le GM des Pistons, avait dressé un rapide portrait-robot du futur coach de Detroit. Le dirigeant l’avait formulé avec trois mots : « discipline, progression et défense. »

The Athletic nous apprend désormais que les premiers entretiens ont eu lieu dans le Michigan. Trois noms ressortent : Charles Lee, assistant à Milwaukee, Jarron Collins, assistant à New Orleans et Kevin Ollie, le coach de la Overtime Elite.

Nos confrères précisent que Jarron Collins, ancien joueur et ancien assistant chez les Warriors entre 2014 et 2021, a fait forte impression lors de son interview avec les Pistons.

Néanmoins, Troy Weaver n’est pas pressé de trouver le remplaçant de Dwane Casey et la franchise, en plus des trois déjà cités, va rencontrer d’autres coaches. Elle pourrait même se laisser le temps de voir si des coaches actuellement engagés en playoffs seront prochainement disponibles…