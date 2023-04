La victoire des Warriors dans le Game 3 a aidé Draymond Green à digérer sa suspension

Draymond Green a sagement attendu le résultat du Game 3 entre Golden State et Sacramento avant de s’exprimer sur sa suspension d’un match, dû à son geste survenu dans le Game 2, lorsqu’il a « marché » sur la poitrine de Domantas Sabonis. Nul doute que son discours n’aurait pas été le même si les Warriors avaient concédé un troisième revers de suite. Mais son équipe l’a emporté, et Draymond Green a donc pu jubiler.

Ce dernier a notamment déploré le traitement de faveur particulier dont il s’estime victime, la NBA l’ayant suspendu un match pour l’ensemble de son œuvre en carrière (162 fautes techniques, 17 expulsions, 4 suspensions) et pas uniquement pour son mauvais geste, qui lui avait valu d’être expulsé lors du Game 2.

« Je ne savais pas qu’on pouvait être suspendu pour un Flagrant 2 qui s’est produit il y a sept ans », a-t-il lancé, en référence à son expulsion lors du Game 5 des finales NBA 2016 qui avait remis Cleveland dans la course et conduit les Warriors à la défaite. « Et je ne savais pas non plus qu’on pouvait être suspendu pour avoir interagi avec le public lorsqu’il vous fait un doigt d’honneur, vous traite de tous les noms d’oiseaux, qu’il crie votre nom et qu’il scande que vous êtes nul. Je ne le savais pas non plus ».

La tête de turc de la ligue

Pour le coup, sa suspension de 2016 fait écho au geste de Joel Embiid sur Nic Claxton, dont le coup de pied dans les parties n’a été accompagné ni d’une Flagrant II ni d’une suspension a posteriori. Mais Draymond Green n’a pas voulu rajouter d’huile sur le feu. Au contraire, ce fut l’occasion pour lui de se poser en tête de turc de la ligue.

« Il y a une chose que vous ne m’entendez jamais dire, c’est : ‘Ce type a fait ceci et il n’a pas été sanctionné comme ça’. Ce n’est pas mon genre. Je ne suis jamais favorable à ce qu’un joueur soit suspendu ou exclu d’un match. Mais je vous l’ai dit l’année dernière : je suis traité différemment. C’est une marque d’honneur. Je ne suis pas comme tous ces gars. Je suis différent. Mais la différence, ce sont les titres de champion. Il faut donc le prendre du bon côté et apprendre à vivre avec ».

L’intérieur a confié qu’il n’avait pas été choqué plus que ça par sa suspension. C’est davantage le fait d’avoir eu le sentiment d’abandonner, encore une fois, son équipe, qui l’a le plus touché.

« Le fait d’être suspendu d’un match à ce stade de ma carrière ne m’affectera jamais d’un point de vue émotionnel, si ce n’est que mes camarades étaient dans une bataille et que je n’ai pas pu y participer. C’est écrasant parce qu’on a l’impression de les laisser seuls sur le terrain, de les abandonner. Ne pas avoir pu participer à ce combat, c’est ce qui me fait le plus mal », a-t-il ajouté.

Draymond Green a enfin félicité ses coéquipiers qui ont sauvé la série, en plus de lui sauver la mise.

« Mes gars ont vraiment bien joué. Ils ont relevé le défi et c’était absolument incroyable à voir. J’espère que tout le monde a apprécié le match comme moi, même si je ne peux pas dire que j’ai vraiment apprécié le match, honnêtement », a-t-il souligné avant de rendre hommage à Stephen Curry, auteur de 36 points. « Nous avons vu le Steph Curry des Finals NBA, ce qui est absolument incroyable. Il a contrôlé tout le match. Du genre : ‘Tranquille, je ne vais pas nous laisser perdre. Je suis dans le moment. C’est comme ça et personne ne pourra rien y faire’. Quelle maîtrise. Ce que nous avons vu Steph Curry faire hier soir, c’est du travail de maître ».

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.