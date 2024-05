NCAA | Comme son frère, Ryan Nembhard va finir son cursus à Gonzaga

« Rich get richer » : mastodonte du circuit universitaire, Gonzaga vient de sécuriser, avec Ryan Nembhard, le recrutement d’un des tous meilleurs joueurs inscrits sur le portail des transferts.

Très solide durant ses deux premières saisons NCAA, avec Creighton (11.8 points et 4.6 passes), le meneur canadien imite ainsi son frère ainé Andrew, qui avait effectivement rejoint les Bulldogs en 2020, après deux saisons du côté de Florida. Le nouveau maitre à jouer de Mark Few le reconnait d’ailleurs : l’expérience réussie de son frère sur le campus de Spokane a pesé dans la balance, alors qu’il considérait aussi Alabama et Arizona.

« Bien sûr, mon frère me répète depuis trois ans maintenant que Mark [Few] est un sacré coach. Et de toute évidence, au regard de sa saison rookie en NBA, Coach Few et le staff l’ont idéalement préparé » déclare-t-il ainsi, pour ESPN, avant de faire part de son projet, similaire à celui de son frère : « Je sais à quel point Andrew s’est épanoui. Et j’ai vu à quel point cela s’est traduit pour lui en NBA. J’entends faire la même chose, mais en mieux que lui. »

Meneur avant tout gestionnaire mais aussi capable de marquer dans tous les secteurs de jeu (cercle, mi-distance et 3-points), Ryan Nembhard fait donc un choix logique sur le plan sportif.

Désormais chef d’orchestre d’une des meilleures attaques du pays chaque saison depuis une dizaine d’années maintenant, il se place dans des dispositions idéales pour passer un cap sur les planches universitaires, avant de rejoindre la NBA, dès l’an prochain ou en 2025.