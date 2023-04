Les Hawks comptent retrouver des ailes dans leur nid

Les Hawks n’ont plus le choix : après deux défaites à Boston, ils doivent absolument l’emporter ce vendredi soir, sous peine d’être menés 3-0, et donc de voir les derniers espoirs de qualification disparaître. Avant cette rencontre, Quin Snyder n’a pas tourné autour du pot.

« C’est évidemment le match le plus important, même s’ils sont tous importants », reconnaît le coach pour l’AJC. « Je ne veux pas ressentir uniquement la pression, mais plus l’enthousiasme, l’agressivité et la détermination. »

Seulement, sur quoi les Hawks peuvent-ils s’appuyer après les deux défaites à Boston puisque les Celtics ont été assez nettement au-dessus ? Sans doute sur une petite fenêtre dans le Game 2, avec les sept premières minutes, où Atlanta a mené 22-11 avant d’encaisser dans la foulée un 14-0.

« Ces cinq ou six premières minutes, on faisait circuler la balle et on faisait des stops. On doit le faire pendant 48 minutes », explique Jalen Johnson. « On doit avoir plus de possessions comme ça que les Celtics. Si on est capable de ça, on peut l’emporter. »

Pour maintenir ces efforts dans la durée, Dejounte Murray veut s’appuyer sur le retour à la maison et sur le soutien de la State Farm Arena.

« Ça devrait beaucoup nous aider. On est chez nous, on voit nos familles. De plus, on est motivé car on est mené 2-0. Ce n’est pas la fin du monde, ce n’est pas sur un match, mais c’est une série. On va jouer devant nos fans et ça doit nous offrir un coup de pouce. »

Même analyse chez Quin Snyder. « C’est utile. On veut toujours gagner à l’extérieur, mais, même si je suis là depuis peu, j’ai vu que nos fans étaient magnifiques, toujours derrière nous quand on jouait bien. Et quand on jouait mal, le public nous a porté. J’espère qu’on va pouvoir lui apporter une raison de se réjouir. On ne jouera peut-être pas bien durant tout le match, mais on jouera bien mieux que jusqu’à maintenant. »