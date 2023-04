La saison de LaMelo Ball s’est encore arrêtée prématurément, dès la fin du mois de février, la faute à une nouvelle entorse de la cheville. Pas de quoi décourager Puma, qui continue de mettre la collection du meneur des Hornets en avant.

Après avoir ressorti un modèle « Camo » de la MB.01, c’est au tour de la MB.02 d’être présentée sous un nouveau coloris. Baptisé « Gorange », celui-ci se distingue par sa tige en blanc, sur laquelle les « ailes » chères à LaMelo Ball sur l’empeigne ressortent en gris et orange. Les finitions comme les logos ou l’inscription « M.E.L.O. » ainsi que l’arrière de la semelle apparaissent également en orange.

La MB.02 « Gorange » est déjà disponible en France sur le site officiel de Puma pour 130 euros.

—

Commande sur basket4ballers.com la Tatum 1 St. Louis. Ce deuxième coloris de la première chaussure signature de Jay-T, est dédié à sa ville natale. Avec son courtfeel maximisé et son poids ultraléger, Jordan l’annonce comme la paire la plus légère de sa gamme performance. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.