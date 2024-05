Torrey Craig, le facteur X essentiel des Suns

« Role player » précieux à Phoenix, d’autant plus depuis le transfert de Kevin Durant, qui a vu les départs de Mikal Bridges et Cam Johnson sur les ailes, Torrey Craig se contente souvent des miettes en attaque.

Cette saison, il n’a ainsi dépassé les 10 points qu’à 24 reprises, sur 79 matchs de saison régulière. Et il n’a dépassé les 15 points qu’à 7 reprises. Pourtant, lors du Game 1 face aux Clippers, l’ailier des Suns a compilé 22 points (meilleur total de la saison) avant d’enchaîner avec 17 points à 5/8 de loin lors du Game 2.

Logiquement, les Clippers se concentrent sur Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul et Deandre Ayton, faisant globalement l’impasse sur Torrey Craig d’un point de vue défensif.

Il est donc important que ce dernier punisse la défense de Los Angeles dès qu’il le peut.

« Craig a mis des shoots essentiels pour nous » confirme ainsi Chris Paul. « Si vous regardez le match, vous voyez que le timing de ses shoots est vraiment important. Parfois, quand l’adversaire a une chance de réduire l’écart, pour le faire passer de 6 à 4 ou 3 points, Craig va rentrer un 3-points pour le remettre à 9 points. C’est le timing des tirs qu’il a réussis qui est énorme dans cette série. »

Chris Paul pense sans doute à ce 3-points dans le troisième quart-temps du Game 2, quand l’aide d’Ivica Zubac sur la pénétration de Devin Booker offre un 3-points complètement ouvert à Torrey Craig dans le coin.

De +4 (79-75), l’écart repasse à +7 pour permettre aux Suns de remettre les Clippers dans les cordes.

« C’est énorme », confirme Kevin Durant sur le 7/12 à 3-points de Torrey Craig sur les deux premières rencontres. « On a besoin qu’il reste confiant pour shooter. Il sait que les équipes vont tricher et lui envoyer un grand ou le laisser complètement ouvert. Il doit les faire payer et je pense qu’il a fait un excellent travail jusqu’à présent. »

Alors qu’il affiche tout de même sa meilleure moyenne aux points en carrière (7.4) cette saison, avec son meilleur pourcentage de réussite de loin (39.5%), Torrey Craig va devoir rester efficace pour permettre à Phoenix de récupérer l’avantage du terrain, avec un Game 3 prévu ce soir (04h30). Et si Landry Shamet pouvait aussi l’imiter un peu…

Torrey Craig Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 39 16 45.3 29.3 62.9 1.0 2.2 3.3 0.6 1.6 0.3 0.5 0.4 4.2 2018-19 DEN 75 20 44.2 32.4 70.0 1.2 2.3 3.5 1.0 2.3 0.5 0.6 0.6 5.7 2019-20 DEN 58 19 46.1 32.6 61.1 1.1 2.2 3.3 0.8 2.3 0.4 0.4 0.6 5.4 2020-21 * All Teams 50 16 48.0 36.8 77.3 1.1 2.8 3.9 1.0 1.7 0.6 0.5 0.5 5.5 2020-21 * PHX 32 19 50.3 36.9 80.0 1.4 3.4 4.8 1.0 1.8 0.6 0.6 0.6 7.2 2020-21 * MIL 18 11 39.1 36.4 50.0 0.7 1.7 2.4 0.9 1.3 0.5 0.3 0.4 2.5 2021-22 * All Teams 78 21 45.4 32.9 75.0 1.1 2.9 4.0 1.2 1.9 0.6 0.9 0.5 6.6 2021-22 * IND 51 20 45.6 33.3 77.1 1.2 2.7 3.8 1.1 1.9 0.5 0.8 0.4 6.5 2021-22 * PHX 27 21 45.0 32.3 70.6 1.0 3.3 4.3 1.2 2.1 0.8 1.0 0.6 6.9 2022-23 PHX 79 25 45.6 39.5 71.1 1.8 3.6 5.4 1.5 2.3 0.6 0.9 0.8 7.4 2023-24 CHI 53 20 43.0 39.2 75.0 1.3 2.8 4.1 1.1 2.1 0.6 0.6 0.4 5.7 Total 432 20 45.3 35.3 70.3 1.3 2.7 4.0 1.1 2.1 0.5 0.7 0.6 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.