Les anciens du Heat paradent à Milwaukee

Dans la « bulle », pendant les playoffs 2020, les Bucks ont croisé le Heat en demi-finale de conférence. Face à Giannis Antetokounmpo et sa bande, il y avait notamment Goran Dragic et Jae Crowder, titulaires dans cette équipe de Miami, et Meyers Leonard sur le banc.

Presque trois ans après, ces trois joueurs portent le maillot des Bucks et pour ce premier tour des playoffs 2023, ils affrontent… Miami.

« Ça fait du bien d’être avec des têtes bien connues », reconnaît Goran Dragic, qui a aussi joué en playoffs contre Milwaukee en 2021, pour le Sun Sentinel. « On a passé beaucoup de temps ensemble lors de cette saison-là. On a très bien joué et on est de retour ensemble. C’est vraiment bizarre de jouer contre Miami. »

Ses deux coéquipiers partagent le même sentiment de retrouvailles que lui. « C’est assez dingue quand on y pense. C’est aussi pour ça que c’était un endroit parfait pour moi », glisse Meyers Leonard. « C’est positif d’avoir ces gars, ces visages familiers avec lesquels j’ai livré des batailles », explique Jae Crowder.

Chaque joueur de ce trio a atterri dans le Wisconsin après un chemin tortueux. Meyers Leonard n’avait plus joué depuis 2021, suite à une blessure à l’épaule et sa sortie antisémite, quand Jae Crowder a passé la saison à l’écart à Phoenix, dans l’attente de son départ. Enfin, Goran Dragic a commencé la saison à Chicago, après avoir déjà connu deux équipes la saison passée (Brooklyn et Toronto).

« Cela fait partie du business », constate le meneur. « Je sais que je ne suis plus un jeune homme. J’aurais pu prolonger à Brooklyn, mais je ne voulais pas car la situation était un peu folle. Je voulais trouver une équipe plus calme et stable. Je pensais que ce serait Chicago. J’adore toujours le basket, c’est pourquoi je suis ici. »