Derrick White, l’homme des bons choix

Et si Derrick White était le meilleur joueur de Boston après deux matches face aux Hawks dans ce premier tour ? La question n’est clairement pas incongrue tant l’ancien des Spurs rayonne, dans son style si feutré et efficace.

Déjà très bon dans le Game 1, avec 24 points, 7 passes et 5 rebonds, Derrick White a récidivé dans le Game 2 avec 26 points à 11/16 au shoot, 7 rebonds et 3 contres. Le public de Boston ne s’y est pas trompé avec des « MVP » en fin de rencontre, lors de son passage aux lancers-francs.

« Je suis heureux d’entendre ça pour lui. On en a parlé après le match, je lui ai demandé comment il se sentait après ça », commente Jayson Tatum, habitué à ces chants-là, pour le site officiel de la franchise.

Propre pendant tout le match, le meneur/arrière de Boston a été décisif en dernier quart-temps, avec 14 points pour écarter définitivement les Hawks. Et avant ça, sa défense fut remarquable. Que ce soit sur Trae Young, avec notamment deux contres sur la star d’Atlanta, ou quand, très malin, il vole un ballon dans les mains de Jalen Johnson après un lancer-franc ou bloque par derrière un shoot de De’Andre Hunter.

« Je le dis à White tout le temps : sois agressif, aie confiance. On a besoin de ça de sa part. On veut qu’il continue dans cette voie », avance Jaylen Brown. « On est tellement plus dynamique collectivement quand White est agressif et pas passif », rappelle Jayson Tatum. « Parfois, il est trop passif, il cherche les autres, mais ces derniers matches, il est tranchant, il fait les bons choix, il attaque le cercle. »

Après deux matches, le joueur de Boston tourne à 25 points, 6 rebonds, 4.5 passes et 2.5 contres de moyenne, à 62% de réussite au shoot, 50% à 3-pts et 89% aux lancers-francs ! Ses coéquipiers ont bien raison de souligner son niveau de jeu car, jusqu’à maintenant, il n’y a rien à jeter.

« Ça fait plaisir d’entendre ça de la part des gars », réagit Derrick White face aux compliments de ses coéquipiers. « Ils me donnent les moyens de jouer mon jeu. On essaie simplement de s’amuser et de gagner. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.