La Jordan MVP pourrait bien faire son retour dans les semaines à venir. Inspiré des Air Jordan 6, 7 et 8 portées par Michael Jordan lors du « Three Peat » des Bulls de 1991 à 1993, le modèle hybride devrait cette fois se présenter sous un coloris en hommage aux premiers maillots des Raptors.

Cette version « Raptors OG » se caractérise par ses finitions en rouge et violet pour accompagner une tige en nubuck noir. L’inscription Nike Air en rouge, et la tirette ainsi que les logos « Jumpman » en violet complètent l’ensemble reposant sur une semelle également assortie de rouge.

La date de sortie officielle de cette Jordan MVP « Raptors » n’est pas encore connue. Son prix devrait avoisiner les 165 dollars.

(Via NiceKicks)

—

