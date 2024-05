La rééducation de Chet Holmgren est terminée

Comme le Thunder a réussi sa saison, même en échouant aux portes des playoffs, lourdement battu par les Wolves dans le second « play-in », on a tendance à oublier qu’il a évolué sans son premier tour de Draft 2022.

Pour rappel, Chet Holmgren a vécu une saison blanche, suite à sa rupture d’un ligament du médio-pied du pied droit, pendant un match de ligue d’été en août.

Huit mois après son opération, où en est-il ? « J’ai terminé la rééducation », annonce-t-il . « Et maintenant je progresse vers le cinq-contre-cinq et j’élimine toutes les restrictions qui m’ont été imposées jusqu’à présent. »

L’ancien de Gonzaga, qui va suivre les consignes de la franchise pour la suite, va passer son été entre Oklahoma City et Los Angeles. Une éventuelle participation à la Summer League n’est pas encore confirmée.

Ensuite, il commencera sa carrière en NBA, après avoir passé une année au cœur du groupe, à regarder ses coéquipiers sur le côté pendant de longs mois.

« Ce fut génial de pouvoir observer les autres équipes, leurs différents styles et leurs différentes joueurs, et d’en tirer tout ce que je peux, d’assimiler toutes ces connaissances afin de pouvoir les utiliser à l’avenir », explique Chet Holmgren. « J’étais aux premières loges aussi, pour voir Shai Gilgeous-Alexander et les autres. »

Et les autres joueurs du Thunder sont impatients de l’avoir à leurs côtés.

« Je fais tout ce que je peux sur le porteur du ballon, mais parfois je défends sur de grands joueurs et ça arrive que je sois battu » explique notamment Lu Dort. « Jaylin Williams a fait un excellent travail en assurant mes arrières, en provoquant tous les passages en force possibles. Mais Chet est un protecteur du rebord, vous savez qu’il va nettoyer beaucoup de choses sous le cercle, et c’est une chose que j’attends avec impatience ».