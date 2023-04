Rien de grave pour Giannis Antetokounmpo

Après avoir passé des radios dimanche soir, Giannis Antetokounmpo a passé une IRM lundi, et les examens n’ont révélé aucune lésion. Comme l’avait annoncé le staff médical des Bucks, l’ailier-fort All-Star souffre d’un simple coup au niveau des lombaires, et ses disques et ses vertèbres sont intacts.

« Je dirais qu’il a encore mal mais il y a du mieux » a résumé Mike Budenholzer. « Nous allons continuer de le surveiller pendant les prochaines 24 heures, voire deux jours. On a sans doute de la chance d’avoir deux jours pleins entre les deux matches. Je pense que c’est plutôt positif, qu’il y a plutôt de l’optimisme, mais nous verrons comment il se sent demain ou les deux prochains jours. »

Une bonne nouvelle pour le joueur, qui n’avait joué qu’une dizaine de minutes dimanche, mais aussi pour les Bucks puisque l’équipe affiche un bilan de 11 victoires pour 8 défaites lorsque son leader est absent.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.