La Air Jordan 17 revient en version basse

La Air Jordan 17 n’est clairement pas l’un des modèles d’Air Jordan les plus prisés, et Jordan Brand propose rarement des rééditions de cette chaussure lancée en 2002 lorsque Michael Jordan portait le maillot des Wizards. A l’époque, Nike avait même sorti une version basse, et on apprend qu’elle devrait être à nouveau commercialisée en 2024.

Parce que Michael Jordan avait signé avec un musicien de jazz, la paire était vendue dans une valise, comme un instrument, et elle coûtait 200 dollars ! Depuis la Air Jordan 17 Low n’est réapparue que deux fois pour des collaboration, et c’est dire si cette sortie sera un véritable événement.

(via Nice Kicks)

—

