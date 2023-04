Draft 2023 – La NBA départage les équipes avec le même bilan

À quatre semaines de la « lottery », prévue pour le 16 mai, la NBA a procédé aux tirages au sort pour départager les formations qui ont terminé avec le même bilan. Dans la course aux meilleures places dans la Draft, cela peut avoir son importance. Davantage que pour avoir une chance de sélectionner Victor Wembanyama.

– Les Rockets remportent le « tie-breaker » sur les Spurs. Houston et San Antonio possèdent toujours 14% de chances de sélectionner en 1er, mais les Rockets ne pourront pas descendre au-delà de la 6e place, tandis que les Spurs ne pourront pas descendre au-delà de la 7e place.

– Les Pacers remportent le « tie-breaker » sur les Wizards. Indiana possède 6.8% de chances de sélectionner en 1er, contre 6.7% pour les Wizards.

– Les Bulls remportent le « tie-breaker » sur le Thunder. Chicago possède 1.8% de chances de sélectionner en 1er, contre 1.7% pour le Thunder.

– Le Heat remporte le « tie-breaker » sur les Warriors et les Clippers. Miami sélectionnera en 18e position. Les Warriors et les Clippers, respectivement aux 19e et 20e places.

– Les Suns remportent le « tie-breaker » sur les Nets. Cela ne change rien puisque suite au transfert de Kevin Durant, les Nets possèdent le choix des Suns. Ils sélectionneront en 21e et 22e positions.

– Les Grizzlies remportent le « tie-breaker » sur les Cavaliers. Memphis choisira en 25e position, tandis que le 26e choix de Cleveland appartient à Indiana.

Les chances de choisir en 1er