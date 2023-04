L’ancien coach de Notre Dame dans le staff de Quin Snyder

Alors que les Hawks jouent en ce moment leur premier tour de playoffs contre Boston, après une saison régulière mouvementée, marquée notamment par le renvoi de Nate McMillan en cours d’exercice et son remplacement immédiat par Quin Snyder, la direction du club prépare déjà la saison prochaine.

En attendant de (probablement) toucher à l’effectif durant l’été, c’est donc au staff que Landry Fields et son équipe apportent déjà quelques modifications en vue de la saison 2023/24, puisque ESPN annonce que Mike Brey, coach de Notre Dame en NCAA de 2000 à 2023, va rejoindre le staff de Quin Snyder à partir de la rentée prochaine, dans un rôle pour le moment inconnu.

On peut imaginer par exemple un rôle de consultant, compte tenu de l’âge du « jeune » retraité (64 ans) et de sa possible lassitude du « coaching » après 40 saisons en NCAA. Par sa longue expérience sur le circuit universitaire et ses qualités de formateur, Mike Brey pourrait à n’en pas douter épauler le technicien des Hawks, réputé pour son ouverture d’esprit pour tous les types de basket.

Notons d’ailleurs que Mike Brey et Quin Snyder se connaissent de longue date puisqu’ils ont officié ensemble, comme d’assistants, dans le staff de Mike Krzyzewski à Duke entre 1993 et 1995. Avant que le premier ne prenne les commandes du programme de Delaware, et le second du programme de Missouri quatre ans plus tard, en 1999.

Special day with @ATLHawks — so proud of Coach Quin Snyder and that @TheTraeYoung can hoop a bit! pic.twitter.com/ekguHj3KOG — Mike Brey (@Coach_MikeBrey) March 15, 2023

Ce sera donc une réunion, près de trente ans plus tard, d’anciens collègues chez les Hawks à partir de la rentrée prochaine, et il est très clair que ce recrutement était assurément soutenu par Quin Snyder, dans le but de se sentir davantage à son aise pour sa première « vraie saison » l’an prochain, alors qu’il est arrivé en cours de saison il y a deux mois et compose donc avec un staff qui n’est pas le « sien ».