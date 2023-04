Privé de playoffs pour la première fois de sa carrière, CJ McCollum a vécu sa saison la plus éprouvante

Une élimination en « play-in » est évidemment une grosse frustration pour n’importe quel joueur. Celle des Pelicans a sans doute été encore plus dure à avaler pour CJ McCollum car elle le prive des playoffs pour la première fois de sa carrière. Depuis sa première saison, en 2013/2014, l’arrière avait ainsi toujours été au rendez-vous de la « postseason ».

« Je n’ai jamais terminé ma saison aussi tôt », écrit-il dans son journal publié sur le site Andscape. « C’est étrange comme sensation de ne pas aller bosser le lendemain. C’est spécial comme ressenti. Et c’est bizarre de ne pas être en playoffs, mais ça remet les choses en perspective sur ce que ça demande pour aller les jouer. »

S’il faut regarder le verre à moitié plein, c’est néanmoins une chance pour lui. Car il le reconnaît, cet exercice 2022/23, entre son travail avec le syndicat des joueurs pendant les négociations avec la NBA et le scénario de la saison des Pelicans, où il a été obligé d’assumer un rôle de leader quand Zion Williamson et Brandon Ingram étaient absents, a été très intense.

« En matière d’objectifs, c’est clairement ma saison la plus décevante. Et avec tout ce qu’on a vécu, ce fut ma saison la plus compliquée sur le plan physique et mental. Il y a eu des blessures, la charge de l’attaque a changé, cette série de dix défaites. Ce furent les montagnes russes. On a été leaders de la conférence Ouest pendant un certain temps, puis 13e un autre moment. Ça fait beaucoup à encaisser. »

« Même si je n’étais pas à 100 %, je voulais nous donner une chance »



Comme il le dit ailleurs, une fois que le « mode combat » est désactivé et que les médicaments ne font plus effet, les organismes lâchent. CJ McCollum a notamment joué une bonne partie de la saison avec une blessure au pouce droit.

« Mon pouce est dans un tel état que j’ai besoin de me faire opérer. Et ça fait un moment que j’en ai besoin, il y a trois mois déjà. J’ai décidé de continuer de jouer malgré ma blessure et j’en assume les performances qui vont avec. On avait une bonne équipe, une chance de jouer quelque chose et face à une blessure qui n’a pas d’impact sur le long terme, selon les médecins, alors je peux jouer, en dépit de la douleur ou de l’inconfort. La dernière chose que je voulais, c’était de me mettre en retrait, de regarder, de perdre une saison. Même si je n’étais pas à 100%, je voulais nous donner une chance. »

Sans oublier un autre souci physique à l’épaule. « J’ai un ligament abîmé dans mon épaule droite. Je dois faire le point là-dessus, avec une IRM à New York. J’espère ne pas avoir besoin d’une opération. »

Dans le fond, ces vacances dès mi-avril ne vont pas faire de mal à l’ancien de Portland, qui a bien besoin de recharger les batteries. « L’été va être long donc je vais prendre des vacances en mai et en juillet. Ce sera sympa de ne rien faire, de simplement se détendre » conclut-il ainsi.

C.J. McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 13 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 16 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 35 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35 48.0 42.1 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 34 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 37 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.5 23.1 2021-22 * All Teams 62 35 46.0 38.8 68.2 0.9 3.5 4.3 5.1 2.0 1.1 2.1 0.4 22.1 2021-22 * POR 36 35 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2021-22 * NOP 26 34 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.9 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2022-23 NOP 75 35 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 Total 665 32 45.3 39.5 80.4 0.6 2.9 3.6 3.7 2.1 0.9 1.8 0.4 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.