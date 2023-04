Le Top 10 de la nuit | Devin Booker, l’arroseur arrosé

Quatre contres sur dix actions, c’est rare ! Et sans surprise, on retrouve à la première place Russell Westbrook pour son contre décisif sur Devin Booker. Ce même Booker est bien classé avec son scotch sur Bones Hyland. Quant à LeBron James, il nous gratifie de son habituel « chasedown block », et il va très, très haut !

À voir aussi le gros dunk d’Aaron Gordon qui envoie Mike Conley au tapis avant de monter au cercle, tandis qu’Austin Reaves fait apprécier sa technique avec une passe dans le dos pour Rui Hachimura. Belle note artistique aussi pour le petit pont de Chris Paul après un rebond offensif.