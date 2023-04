Une Air Jordan 6 Rings « Game Royal »

Inspirée des six Air Jordan avec lesquelles MJ a remporté ses six titres de champion NBA, la Air Jordan 6 Rings s’offre une nouvelle parure avec ce « Game Royal » reprenant un mariage classique en blanc, noir et bleu foncé.

La base en cuir ressort en noir au même titre que la languette tandis que le reste de la tige en mesh apparaît en blanc. L’ensemble est complété de finitions en bleu foncé, notamment sur la tirette et les inscriptions présentes sur la languette.

On retrouve ces trois couleurs pour habiller la semelle. Sa sortie est prévue pour les semaines à venir.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Tatum 1 St. Louis. Ce deuxième coloris de la première chaussure signature de Jay-T, est dédié à sa ville natale. Avec son courtfeel maximisé et son poids ultraléger, Jordan l’annonce comme la paire la plus légère de sa gamme performance. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.