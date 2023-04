À 23h30, c’est le Game 1 entre les Bucks et le Heat (beIN Sports 1) alors que ça débute également entre les Suns et les Clippers (02h00) mais également entre les Nuggets et les Wolves (04h30).

Programme complet

21h00 | Memphis – LA Lakers (beIN Sports 1)

23h30 | Milwaukee – Miami (beIN Sports 1)

02h00 | Phoenix – LA Clippers

04h30 | Denver – Minnesota