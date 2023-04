Le rappeur E-40 accuse le service de sécurité des Kings de racisme

Expulsé du Golden 1 Center samedi soir par le service de sécurité des Kings après un accrochage avec une spectatrice qui s’en serait pris à lui pendant tout le match, le rappeur E-40 a demandé aux dirigeants de la franchise d’enquêter sur les raisons de cette expulsion de la salle. Selon lui, « les préjugés raciaux restent d’actualité » puisque les agents de sécurité n’ont pas cherché à savoir qui était à l’origine de cette altercation « entre un homme noir et une femme blanche » et « ils ont immédiatement supposé que j’étais en faute. »

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, l’artiste californien rappelle qu’il a « assisté à un nombre incalculable de matchs NBA dans sa vie, et qu’il a toujours fait preuve de professionnalisme ». « Cette expérience est choquante et j’ai été absolument humilié par l’équipe de sécurité des Kings et j’appelle la franchise à enquêter sur leur conduite épouvantable » poursuit-il.

Une requête à laquelle les Kings ont déjà répondu puisqu’ils acceptent d’ouvrir une enquête sur cet incident et cette expulsion semble-t-il injustifiée. Dans la vidéo, on voit Andre Iguodala intervenir semble-t-il pour le calmer.