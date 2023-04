Les Sixers ont mis une mi-temps à régler le problème Mikal Bridges

Pendant 24 minutes, on a eu une droit à une rencontre entre Mikal Bridges et les Sixers. Impressionnant de facilité avec ses 23 points, l’ailier des Nets a permis pendant une mi-temps à sa formation de rester au contact. Mais à la pause, Doc Rivers a changé de stratégie, et Bridges ne va plus inscrire que deux paniers en deuxième mi-temps…

« Ils sont montés à deux sur moi, et j’ai simplement essayé de faire les bonnes lectures, et de profiter des situations à 4-contre-3 » confirme l’ailier de Brooklyn. « C’est une série compliquée, et il va falloir qu’on regarde la vidéo, qu’on s’améliore, et qu’on fasse le nécessaire pour être prêt pour le prochain match. Pour l’instant, on retient la leçon. »

Mikal Bridges découvre le traitement des stars

Pour Doc Rivers, Bridges était sur « une autoroute » en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il était dans « les embouteillages« . « Il nous avait détruits en première mi-temps » rappelle le coach de Philly. « En première mi-temps, c’est comme si nous étions à la plage… Il a passé son temps à couper dans la raquette, et à prendre des tirs grands ouverts. En deuxième mi-temps, on l’a davantage pris à deux. On l’a empêché d’avoir le ballon, et j’ai trouvé que c’était efficace. »

Jacque Vaughn a compris le message, et il en endosse la responsabilité. « C’est à moi de faire en sorte qu’il continue à recevoir la balle » reconnaît le coach des Nets. « C’est à moi de faire en sorte qu’on impose un rythme qui les empêche de le bloquer, de le retenir, de l’attraper, et l’empêchent toute liberté de mouvement. »

Pour Joel Embiid, auteur d’un contre énorme sur l’ancien ailier des Suns, Bridges découvre simplement le traitement aux plus grands. « Ce n’est pas facile d’être une star, ou d’être le joueur principal. Dès qu’on s’en est aperçu, on l’a pris à deux et on l’a éloigné du ballon, et ça a très bien marché. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 Total 392 32 49.5 37.6 85.7 0.9 3.1 4.0 2.3 2.0 1.3 1.0 0.6 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.