Preview Playoffs 2023 | Milwaukee (1) – Miami (8)

La saison régulière aura été éprouvante pour Milwaukee et Miami, mais les Bucks s’en sont clairement mieux sortis que leurs homologues floridiens. Les deux équipes ont en effet été plombés par les blessures au fil de la saison, avec l’absence de Khris Middleton, qui n’aura été en pleine possession de ses moyens qu’un gros tiers de la saison côté Bucks, et une hécatombe continue pour Miami.

La double-confrontation entre les deux équipes à la mi-janvier résume bien leurs péripéties respectives avec les absences de la paire Middleton-Antetokounmpo pour Milwaukee et du tandem Lowry-Herro pour Miami.

Le groupe de Mike Budenholzer a ainsi réussi un véritable exploit en terminant à la première place de la conférence Est, marquant sa domination en 2023 par une série de 19 victoires sur 20 matchs afin de prendre le meilleur sur Boston au sommet de la pyramide, dans le sillage d’un Giannis Antetokounmpo exceptionnel.

Pour sa part, Miami a réussi à sauver sa saison en arrachant le dernier strapontin pour la post-season, s’en remettant à son identité d’équipe accrocheuse, qui ne lâche jamais, à l’image des trois dernières minutes du deuxième match de play-in remporté face à Chicago.

Toujours est-il que la confrontation à venir s’annonce encore une fois en leur défaveur. Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises sur les trois dernières campagnes de playoffs, et Miami n’a réussi qu’à remporter un seul match. Les Floridiens parviendront-ils à faire mieux cette année ? Pas sûr…

PRÉSENTATION DES BUCKS

Les titulaires : Jrue Holiday, Grayson Allen, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez

Les remplaçants : Goran Dragic, Jevon Carter, Pat Connaughton, Wesley Matthews, Joe Ingles, Thanasis Antetokounmpo, Marjon Beauchamp, Bobby Portis, Meyers Leonard

Le coach : Mike Budenholzer

Tant que les Bucks resteront dans une configuration similaire à celle de 2021, avec le trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo et un Brook Lopez aussi efficace des deux côtés du terrain, la franchise du Wisconsin aura les arguments pour se mêler à la lutte pour le titre.

S’ils n’ont pas vraiment pu bénéficier de la saison régulière pour construire leurs « bonnes habitudes » collectives chères à Giannis Antetokounmpo, la faute aux blessures des uns et des autres, chacun devrait retrouver son rôle à l’occasion des playoffs, avec l’occasion pour le groupe de monter en puissance au fil des tours, à condition de bien commencer sur cette première série face à Miami.

POINTS FORTS

– La défense. Quatrième meilleure équipe de la ligue à l’efficacité défensive (109.3 points concédés sur 100 possessions en moyenne), la formation de Mike Budenholzer a cette capacité à étouffer ses adversaires grâce à des individualités de choix, à commencer par Jrue Holiday, une sangsue dont le rôle sera, cette année encore, à ne pas négliger. Il y a également Giannis Antetokounmpo, son envergure et sa dimensions athlétique, mais aussi Brook Lopez, machine à contres et candidat pour le titre de meilleur défenseur de l’année. D’autres éléments comme Khris Middleton ou Wes Matthews donnent à cette équipe un profil défensif qu’elle est capable d’activer à tout moment si l’attaque ne suit pas.

– Un Big Three bien réparti. Assurer l’équilibre de ses forces en présence n’est pas une si mince affaire. On le voit notamment avec la paire Young-Murray à Atlanta, Kuzma-Porzingis à Washington, George-Leonard aux Clippers et enfin (et surtout) Doncic-Irving à Dallas. Or les Bucks ont su faire en sorte que leurs armes principales se complètent en recrutant Jrue Holiday, qui a fait franchir un cap à l’équipe. Aux côtés d’un poste 1 de référence des deux côtés du parquet, Milwaukee peut en effet s’appuyer sur la science de Khris Middleton sur jeu posé, capable d’animer les ailes et la dimension athlétique hors du commun de Giannis Antetokounmpo pour débloquer des situations compliquées. Une polyvalence dans les profils qui offre une certaine stabilité à coach Budenholzer, capable d’orienter ses choix selon l’adversaire.

– Le banc. L’armada a de quoi impressionner entre un meneur d’expérience complet comme Goran Dragic venu renforcer une belle « second-unit » dans laquelle Bobby Portis fait office de leader, et dont le rôle est, pour lui aussi, à ne pas prendre à la légère. Les snipers tels que Jevon Carter, Pat Connaughton et Wes Matthews sont également capables de faire des dégâts, tandis que Joe Ingles s’est immédiatement fondu dans le moule par son intelligence du jeu et sa dureté.

POINTS FAIBLES

– La santé de Khris Middleton. L’ailier a marché sur des œufs toute la saison avec des blessures au poignet et au genou qui ont miné sa saison régulière. Une nouvelle douleur au genou l’a replacé à l’infirmerie le 5 avril dernier, le plombant une fois de plus. Même s’il devrait être remis pour le début des playoffs, sa santé va rester au cœur des préoccupations durant toute la campagne de Milwaukee et pourrait même influencer son parcours.

– Le jeu sur demi-terrain. La mission principale pour les adversaires des Bucks est de parvenir à contenir au maximum leur jeu de transition, avec un Giannis Antetokounmpo capable d’avaler la moitié du terrain sur trois foulées. Sur demi-terrain, c’est là où le « Greek Freak » et par ricochet Milwaukee, est le moins à l’aise.

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : Gabe Vincent, Tyler Herro, Max Strus, Jimmy Butler, Bam Adebayo

Les remplaçants : Kyle Lowry, Duncan Robinson, Victor Oladipo, Caleb Martin, Haywood Highsmith, Jamal Cain, Udonis Haslem, Kevin Love, Omer Yurtseven, Cody Zeller, Orlando Robinson

Absents : Nikola Jovic

Le coach : Erik Spoelstra

Le Heat a également galéré à cause des blessures, et n’a, contrairement aux Bucks, jamais réussi à trouver son rythme de croisière. Le premier mois de compétition a placé la formation d’Erik Spoelstra dos au mur et elle s’est distinguée jusqu’au bout par son irrégularité, capable d’aller gagner un match à Philly entre deux défaites à Charlotte et à Orlando. Jimmy Butler a souvent été contraint de jouer les sauveurs, et malgré les renforts de Kevin Love et Cody Zeller dans la raquette, Miami a dû s’accrocher pour faire honneur à sa philosophie d’équipe dure et accrocheuse. On notera également le départ non remplacé d’un joueur comme PJ Tucker, sans parler de la situation de Duncan Robinson, devenu paria un an après signé un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans… Autant d’incohérences qui ont fait dégringoler la franchise de Pat Riley.

POINTS FORTS

– L’expérience. Finaliste en 2020 dans la « bulle », vaincu dans le Game 7 de la finale de conférence en 2022 après un dernier tir raté de Jimmy Butler, le Heat demeure une équipe expérimentée et difficile à manœuvrer. Que ce soit Lowry et Love, champions NBA, ou Butler et Herro, finalistes, ils ont l’habitude des grands rendez-vous.

– Le Kaseya Center. Derrière le top 4 de la conférence Est, Miami possède le meilleur bilan à domicile avec 27 victoires pour 14 défaites. C’est mieux que les Knicks, les Nets et Atlanta, et ça peut avoir son importance en playoffs. Comme en play-in face à Chicago, la « White Hot Army » ne demandera qu’à s’enflammer ! A condition de venir dans les gradins car on a souvent vu des sièges vides cette saison, et encore vendredi soir…

POINTS FAIBLES

– L’attaque. Le Heat a été laborieux en attaque cette saison : 25e équipe de la ligue à l’efficacité offensive (110.4 points inscrits en moyenne sur 100 possesions), 25e meilleur pourcentage d’efficacité au tir, 27e à l’adresse à 3-points… Miami a également eu l’attaque qui a le moins scoré de la division (109.5 points en moyenne par match, même Detroit a fait mieux). Autant d’éléments statistiques qui font du Heat un intrus dans le paysage des playoffs cette saison.

– L’inconstance. Numéro 1 de la conférence Est la saison passée, avec quasiment le même effectif, le Heat est d’une irrégularité dingue, comme si les joueurs choisissaient leurs matchs… À l’image de ses trois leaders, Adebayo, Herro et même Butler face aux Hawks, ce Heat manque de régularité pour enchaîner les performances, et du même coup trouver de la confiance. Une inconstance qu’on retrouve dans les tirs où cette équipe, pourtant dotée de bons shooteurs, ne parvient pas à sanctionner à 3-points.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– La défense sur Giannis Antetokounmpo. Voilà qui s’annonce comme une mission impossible pour les Floridiens ! En théorie, il faudra deux impératifs pour y parvenir : couper le « Greek Freak » du ballon sur le jeu de transition, et blinder la raquette pour l’empêcher au maximum de s’y aventurer, quitte à laisser des espaces sur les extérieurs. C’est en cela que défendre sur les Bucks ressemble à un casse-tête permanent auquel le Heat ne dérogera pas.

SAISON RÉGULIÈRE

2-2

12 janvier : Heat – Bucks (108-102)

14 janvier : Heat – Bucks (111-95)

5 février: Bucks – Heat (123-115)

24 février : Bucks – Heat (128-99)

VERDICT

Il faudrait un exploit pour que le Heat parvienne à rivaliser avec les Bucks sur cette série, même si les incertitudes sur la santé du trio Allen-Connaughton-Middleton pourraient contribuer à niveler l’opposition. Car sur le papier, Milwaukee semble avoir encore une fois toutes les armes pour dominer les débats, avec un Big Three complémentaire, un Brook Lopez indispensable et des « role players » à même de compliquer la tâche des Floridiens.

Il y a deux ans, Miami s’était fait sweeper par les Bucks au terme d’une saison compliquée après l’aventure de la « Bulle ». Le contexte semble similaire cette saison, avec une place en playoffs arrachée in-extremis par le Heat, et il faudra un nouvel exploit pour que les Floridiens ne subissent pas le même sort.

Bucks 4-1

CALENDRIER

Game 1 : à Milwaukee, dimanche 16 avril (21h30)

Game 2 : à Milwaukee, mercredi 19 avril (03h00, dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 3 : à Miami, samedi 22 avril (01h30, dans la nuit de samedi à dimanche)

Game 4 : à Miami, lundi 24 avril (01h00, dans la nuit de lundi à mardi)

Game 5* : à Milwaukee, mercredi 26 avril (à déterminer, dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 6* : à Miami, vendredi 28 avril (à déterminer, dans la nuit de vendredi à samedi)

Game 7* : à Milwaukee, dimanche 29 avril

* Si nécessaire.





