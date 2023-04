La KD 16 est de sortie !

C’est le printemps, les playoffs vont enfin débuter, et comme c’est maintenant la tradition en fin de saison, la prochaine chaussure signature de Kevin Durant se dévoile, un an après la KD 15. C’est Nick DePaula, spécialiste sneakers chez ESPN, qui a sorti les premiers clichés de ce qui sera la KD 16 !

On distingue une tige assez différente du modèle précédent, déclinable en trois parties comme sur le coloris aux tons bleu et violet. Deux autres coloris ont également été présentés dans un décor digne de l’Arizona, où évolue désormais Kevin Durant, avec une paire en rouge et blanc et une autre en noir, violet et blanc.

Le joueur devrait porter la KD 16 pour la première à l’occasion des playoffs à venir. Viendront ensuite le détail des informations quant à la composition du modèle, et enfin l’annonce d’une sortie officielle.

—

Commande sur basket4ballers.com la Tatum 1 St. Louis. Ce deuxième coloris de la première chaussure signature de Jay-T, est dédié à sa ville natale. Avec son courtfeel maximisé et son poids ultraléger, Jordan l’annonce comme la paire la plus légère de sa gamme performance. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.