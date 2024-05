Preview Playoffs 2023 | Boston (2) – Atlanta (7)

Partis sur les chapeaux de roue malgré un été agité (suspension d’Ime Udoka, blessures de Robert Williams et Danilo Gallinari…), les Celtics ont un peu baissé de pied en deuxième partie de saison, mais ils se présentent tout de même en playoffs avec le deuxième meilleur bilan de l’Est, et même de la NBA, et surtout un effectif ultra dense.

Et alors qu’on pouvait attendre un duel face à une équipe du Heat qu’ils avaient croisée lors de la dernière finale de conférence, Boston fera finalement face à la bande de Trae Young, qui s’est imposé en « play-in » en Floride.

Sur le papier, la troupe de Joe Mazzulla a tout pour s’offrir une qualification assez tranquille pour les demi-finales de conférence. À condition de ne pas prendre les Hawks à la légère et de mettre en place les bonnes habitudes dans cette campagne de « postseason ». Car après leur défaite en Finals, les Celtics ne pensent qu’au titre !

PRÉSENTATION DES CELTICS

Les titulaires : Marcus Smart, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford

Les remplaçants : Malcolm Brogdon, Robert Williams III, Grant Williams, Sam Hauser, Mike Muscala, Payton Pritchard, Blake Griffin, Luke Kornet

Absents : Danilo Gallinari

Le coach : Joe Mazzulla

Même si Danilo Gallinari n’est pas là et que l’Italien a très peu de chances de rejouer cette saison, Brad Stevens a fait un gros travail pour densifier encore la rotation des Celtics. Avec l’arrivée de Malcolm Brogdon, l’équipe a ainsi un noyau dur de huit joueurs ultra solide, même si les rotations se réduisent en playoffs. Ça devrait permettre d’économiser Jayson Tatum et Jaylen Brown au maximum, alors que l’équipe a désormais plus de joueurs capables de gérer le cuir et de créer. Un groupe dense et talentueux pour viser le plus haut possible.

POINTS FORTS

– Peu de faiblesses. Deuxième meilleure attaque de la saison (117.3 points marqués sur 100 possessions) derrière les Kings et deuxième meilleure défense (110.6 points encaissés sur 100 possessions) derrière les Cavaliers, les Celtics sont solides dans tous les compartiments du jeu, avec comme déjà évoqué une rotation dense fait de shooteurs efficaces, avec notamment un Al Horford qui tourne à 45% de réussite à 3-points, sa meilleure saison en carrière dans le domaine ! Si Boston maintient ce niveau d’efficacité, tout en affichant leur meilleur visage défensif, ils seront particulièrement compliqués à aller chercher. Surtout pour ces Hawks…

– Une capacité à punir les défenseurs faibles. Même si le jeu de Boston est à son meilleur quand la balle vit et bouge, les Celtics adorent punir les « matchups » favorables et il y a fort à parier qu’ils vont dans cette optique attaquer sans relâche Trae Young. Comme on l’a vu face au Heat, ce dernier peut faire des efforts défensifs, mais il va sûrement être ciblé en permanence par Jayson Tatum et Jaylen Brown après des écrans et les Hawks ne peuvent pas se permettre de le voir prendre trop de fautes. Car c’est toute leur attaque qui risque alors de tousser.

POINTS FAIBLES

– Une sur-dépendance à 3-points ? Les Celtics sont, derrière les Warriors, l’équipe qui shoote le plus à 3-points de toute la NBA cette saison, avec 42.6 tentatives par match. C’est donc quasiment 50% des tirs de l’équipe. Sachant que l’équipe affiche le 6e meilleur taux de réussite dans le domaine (37.7%) et qu’elle dispose d’un tas de shooteurs efficaces, la troupe de Joe Mazzulla n’a pas de raison de se priver. Le problème, c’est que le succès de Boston dépend donc énormément de sa réussite de loin. Le bilan de Boston est ainsi de 42 victoires pour 6 défaites lorsque l’équipe affiche plus de 35% de réussite à 3-points sur un match, mais seulement de 15 victoires pour 19 défaites en-dessous de cette barre. Sur un tel volume, c’est logique, mais Jayson Tatum et ses coéquipiers vont devoir faire attention à ne pas se contenter d’artiller de loin pour faire la différence dans cette série.

– L’inexpérience de Joe Mazzulla. Être un coach rookie n’est plus un problème en NBA, dans l’optique de jouer le titre. Joe Mazzulla a d’ailleurs réalisé une très bonne première saison régulière, dans un contexte pourtant difficile. Reste qu’il va découvrir la postseason en tant que « head coach » et qu’il sera logiquement sous pression.

PRÉSENTATION DES HAWKS

Les titulaires : Trae Young, Dejounte Murray, De’Andre Hunter, John Collins, Clint Capela

Les remplaçants : Bogdan Bogdanovic, Saddiq Bey, Onyeka Okongwu, AJ Griffin, Jalen Johnson, Aaron Goliday, Frank Kaminsky, Vit Krejci

Absents : /

Le coach : Quin Snyder

Toute l’année, les Hawks ont flirté avec les 50% de victoires pour finir avec un bilan parfaitement équilibré, et parfaitement logique, de 41 victoires pour 41 défaites. L’arrivée de Dejounte Murray l’été dernier n’a pas vraiment réveillé ce groupe, ni le départ de Nate McMillan, remplacé illico par Quin Snyder, qui n’a cette fois pas agi comme l’électrochoc espéré. Alors que ça bouge aussi en coulisses avec la mise à l’écart du GM Travis Schlenk et la prise de pouvoir d’une nouvelle équipe, l’avenir de cet effectif est très flou. Tout comme globalement son présent.

POINTS FORTS

– Une attaque capable de faire des étincelles. Les Hawks sont encore cette année la 7e meilleure attaque de la ligue (115.5 points marqués sur 100 possessions) et avec Trae Young à la manœuvre pour punir les choix défensifs adverses, cette équipe peut faire tomber n’importe qui, au moins sur un match. On l’a bien vu à Miami, où les bonnes intentions et l’agressivité des joueurs de Quin Snyder ont pris à la gorge le Heat, pourtant à domicile. Si les deux clubs se lancent dans un concours offensif, Atlanta peut tirer son épingle du jeu.

– Le rebond. Pourtant plutôt bons au rebond défensif cette saison, le Heat s’est fait manger par les Hawks lors du play-in (63 prises à 39, dont 22 rebonds offensifs pour Atlanta !). Cette saison, la troupe de Quin Snyder a d’ailleurs été celle qui a le plus inscrit de points sur seconde chance face aux Celtics (19 en moyenne). Depuis le All-Star Break, les Hawks sont même la deuxième meilleure équipe au rebond offensif de la ligue, grâce évidemment à Clint Capela et Onyeka Okongwu. À voir ce qu’il se passera face aux Celtics, mais Atlanta a une carte à jouer…

POINTS FAIBLES

– Une défense friable. Évidemment, si les Hawks sont aussi moyens malgré une si bonne attaque, c’est que leur défense est très friable. Atlanta n’est ainsi que 22e à l’efficacité défensive (115.4 points encaissés sur 100 possessions), encaissant énormément de points dans la raquette (54.7), malgré la présence de Clint Capela. Seuls les Spurs font pire dans le domaine (56.7). Dans une série où Quin Snyder devra sans doute « cacher » un maximum Trae Young face aux All-Stars adverses, ça s’annonce compliqué de tenir le choc sur la durée.

– Les difficultés face au banc des Celtics. Le dernier match de la saison, avec quasiment l’intégralité des titulaires au repos des deux côtés, fut évidemment un trompe-l’œil mais, sur les deux affrontements précédents, les Hawks avaient déjà souffert face aux remplaçants de Boston. Cette saison, le meilleur marqueur de Boston face à Atlanta est même… Sam Hauser (53 points), à égalité avec Jayson Tatum. Tour à tour, Malcolm Brogdon, Luke Kornet, Payton Pritchard ou Blake Griffin ont brillé dans ces duels et si les remplaçants de Boston restent aussi efficaces, les Hawks n’auront aucune chance de tenir le rythme des Celtics et de réaliser l’upset.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– Trae Young, la cible. Eteindre le meneur, c’est éteindre Atlanta, et les Celtics ont plusieurs options pour y parvenir. Ils ont notamment plusieurs gros défenseurs qui peuvent se relayer sur Trae Young, avec Derrick White, Marcus Smart ou encore Malcolm Brogdon, voire Jaylen Brown. Ils peuvent aussi l’attaquer en défense pour lui faire prendre des fautes et l’user physiquement. Le salut d’Atlanta viendra de la capacité de son meneur à briller, et faire briller ses coéquipiers, en attaque, tout en tenant le choc en défense.

SAISON RÉGULIÈRE

Boston 3-0

16 novembre : Celtics – Hawks (126-101)

11 mars : Celtics – Hawks (134-125)

9 avril : Celtics – Hawks (120-114)

VERDICT

Même si les Hawks ont frappé un grand coup à Miami, et qu’ils n’ont rien à perdre, on voit mal cette équipe déséquilibrée venir à bout de ces si solides Celtics. La taille et l’intensité physique du groupe du Massachusetts semblent ainsi de trop pour Trae Young et compagnie, qui ont des armes pour embêter Jayson Tatum et sa bande par séquences, voire les faire douter si les 3-points des Celtics ne tombent pas dedans sur une trop longue période. Mais sur une série en quatre matchs gagnants, Atlanta semble trop en dessous collectivement.

Celtics 4-1

CALENDRIER

Game 1 : à Boston, samedi 15 avril (21h30)

Game 2 : à Boston, mardi 18 avril (01h00, dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 3 : à Atlanta, vendredi 21 avril (01h00, dans la nuit de vendredi à samedi)

Game 4 : à Atlanta, dimanche 23 avril (01h00, dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 5* : à Boston, mardi 25 avril (à déterminer, dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 6* : à Atlanta, jeudi 27 avril (à déterminer, dans la nuit de jeudi à vendredi)

Game 7* : à Boston, samedi 29 avril (à déterminer, dans la nuit de samedi à dimanche)

* Si nécessaire.





Votre pronostic pour la série Celtics – Hawks