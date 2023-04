Il y a un mois, Shawn Kemp réapparaissait dans l’actualité, colonne fait divers. L’ancien dunkeur des Sonics avait ainsi été arrêté, le 8 mars dernier, par la police de Pierce County, dans l’Etat de Washington, suite à un échange de coups de feu sur le parking d’un centre commercial.

Selon des proches du retraité, ce dernier s’était ainsi fait voler des affaires dans sa voiture, dont son iPhone, la veille. C’est en traçant la localisation de son téléphone qu’il avait pu retrouver la voiture des voleurs. Sauf qu’on lui aurait tiré dessus alors qu’il s’approchait du véhicule, Shawn Kemp répliquant alors avec son arme.

Personne n’avait toutefois été blessé et Shawn Kemp avait visiblement attendu l’arrivée de la police alors que l’autre véhicule a pris la fuite.

Le sextuple All-Star (1993–1998) espérait donc que l’affaire en resterait là mais le bureau du procureur local a bien décidé de le poursuivre pour « agression au premier degré », ce qui signifie qu’elle retient la préméditation pour son geste, une circonstance aggravante en vue d’un procès.

« Aujourd’hui, Shawn Kemp a appris que le bureau du procureur du Comté de Pierce avait décidé de l’inculper » a réagi son avocat pour ESPN. « Il plaidera non coupable lors de sa prochaine mise en accusation lors de sa prochaine comparution. Il a pleinement coopéré avec la police et le bureau du procureur tout au long de ce processus. Il est ainsi persuadé qu’une fois que le jury aura entendu les témoins et vu les preuves au procès, il conclura qu’il était justifié que Shawm Kemp se défende cet après-midi-là. »