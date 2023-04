La NBA livre les finalistes pour les trophées : le MVP se jouera bien entre Joel Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo

Cela fait désormais quelques saisons que la NBA échelonne ses récompenses. Car si les vainqueurs seront annoncés au cours des playoffs, elle vient ainsi de dévoiler les finalistes pour les sept trophées de la campagne.

Pour le MVP, pas de surprise encore cette année : ça se jouera toujours entre Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo.

Pour le trophée de meilleur rookie, pas de choc non plus puisque Paolo Banchero, Walker Kessler et Jalen Williams sont les trois débutants en lice alors que Jaren Jackson Jr, Brook Lopez et Evan Mobley sont les trois finalistes comme meilleur défenseur.

Aucune surprise dans les choix

En ce qui concerne le trophée de meilleur 6e homme, on retrouve là encore logiquement Malcolm Brogdon, Bobby Portis et Immanuel Quickley. Au niveau du MIP, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen et Jalen Brunson sont aussi les trois finalistes attendus.

Pour le meilleur coach de l’année, Mike Brown (Sacramento) fait face à Mark Daigneault (Oklahoma City) et Joe Mazzulla (Boston) même si le coach des Kings, déjà sacré par ses pairs, est l’immense favori du scrutin. Enfin, pour le tout nouveau trophée du joueur le plus « clutch », ce sont De’Aaron Fox, Jimmy Butler et DeMar DeRozan qui s’opposent.