Les Rockets vont rencontrer Sam Cassell

Assistant coach depuis 2009, et actuellement sur le banc des Sixers, Sam Cassell va-t-il enfin décrocher un poste de « head coach » ? L’histoire serait belle si c’est aux Rockets puisque le Houston Chronicle rapporte que l’ancien meneur de Houston va s’entretenir avec les dirigeants de la franchise de Houston. Il a obtenu l’autorisation de les rencontrer, et ce serait évidemment un message fort s’il succédait à Stephen Silas.

Champion en 1994 et 1995 aux côtés d’Hakeem Olajuwon, Sam Cassell était déjà sur les tablettes de son ancienne équipe en 2020 mais elle avait préféré engager Stephen Silas, dont le bilan sera finalement catastrophique avec 25% de victoires ! Il y a trois ans, Doc Rivers avait vanté les qualités de son fidèle assistant, puisqu’il l’a accompagné à Boston, LA Clippers et aujourd’hui Philadelphie.

« Sam Cassell devrait être head coach. Point barre » avait-il lancé. « Il possède une incroyable intelligence de jeu, et j’espère qu’il aura sa chance. Il a fait ses armes. Et quand je parle de faire ses armes, il a fait tout ce qu’il est possible pour avoir déjà un boulot. Donc j’espère que ça arrivera. »

Sauf que la concurrence sera rude puisque les Rockets doivent aussi s’entretenir avec des pointures comme Kenny Atkinson, Ime Udoka ou encore Frank Vogel.