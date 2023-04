Les Kings se préparent à l’intensité de Draymond Green

Draymond Green est l’un de ces joueurs dont le rendement statistique augmente sensiblement en playoffs. Les Kings, face auxquels l’intérieur des Warriors n’a pas énormément brillé en saison régulière, s’apprêtent à observer le phénomène avec ce derby californien au premier tour.

« On s’attend à ce qu’il soit physique, qu’il fasse participer ses coéquipiers, qu’il essaie de stimuler leur équipe et qu’il dirige. C’est ce qu’il fait depuis des années », commence par décrire De’Aaron Fox, cité par le Sacramento Bee.

Sur le point de démarrer sa neuvième campagne de playoffs avec les Warriors, l’intérieur est l’âme de cette équipe, sacrée championne à quatre reprises (2015, 2017, 2018 et 2022). Affichant des moyennes d’environ 12 points, 9 rebonds et 6 passes en phases éliminatoires (contre 9 points, 7 rebonds et 6 passes en saison), Draymond Green reste le stabilisateur du jeu des Warriors, des deux côtés du terrain.

« C’est un joueur solide comme un roc. Un gars qui ne se laisse pas démonter facilement. Il a gagné quatre titres, donc il est en quelque sorte le moteur, l’un des moteurs. J’ai le sentiment que beaucoup de gars de notre équipe vont devoir monter d’un cran et l’arrêter », juge le rookie Keegan Murray, dont le principal coéquipier à l’intérieur, Domantas Sabonis, brille beaucoup plus par ses qualités techniques que par sa hargne.

Essayer de le surpasser

Assistant aux Warriors de 2016 à 2022, Mike Brown connaît bien l’animal. « Draymond va être intense. Il sera physique. Il va vous faire savoir ce qu’il pense à chaque minute du match et toutes ces choses. Il faut juste être capable de garder le cap, de jouer votre jeu et d’être aussi physique avec lui des deux côtés du terrain qu’il l’est avec vous, si ce n’est en essayant de le surpasser », met au défi le coach des Kings, qui a tâché de transmettre à ses joueurs un maximum d’infos, en session vidéo, sur Draymond Green et les autres.

Domantas Sabonis estime que les Kings doivent rester fidèles à leur style de jeu. « On n’a pas besoin d’y prêter attention. Au final, il s’agit de nous cinq sur le terrain, notre banc, nos entraîneurs. C’est tout », énumère le Lituanien, principale menace dans la raquette pour Draymond Green.

Ce dernier affichera sans doute un regain d’intensité car il s’agit de sa dernière campagne avant une évolution contractuelle. On rappelle que celui-ci, qui vise un dernier contrat de quatre ans, a l’occasion de devenir « free agent » en refusant sa « player option » à 27.5 millions de dollars.

En attendant, son coach Steve Kerr estime qu’il a réalisé « une super saison. Il a montré pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et pourquoi il a autant d’impact sur la victoire que n’importe qui d’autre. Il est tout simplement un joueur unique. Ce qu’il fait défensivement, son intelligence, la façon dont il attaque les défenses lorsqu’il joue le ‘pick-and-roll’ avec Steph (Curry) ou qu’il manie le ballon en transition… C’est un joueur incroyablement unique et puissant. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.