Audiences TV | Une vraie réussite pour les matches de « play-in »

Si le Lakers – Warriors de 2021 reste le match de « play-in » le plus regardé de la courte histoire de cet événement, la nouvelle participation de Los Angeles a fait recette cette année encore.

D’après Sports Media Watch, la victoire de LeBron James et sa bande contre Minnesota a été regardée par une moyenne de 3.47 millions de téléspectateurs. C’est donc la seconde meilleure audience d’un « play-in », derrière les 5.6 millions de la rencontre de 2021, et c’est 29% de plus que le Clippers – Wolves de la saison 2021/22.

L’autre match à l’Ouest, malgré une affiche moins séduisante sur le papier, New Orleans – Oklahoma City, a également bien marché avec 2.86 millions de personnes devant les écrans. Comme pour les Lakers, l’affiche a fait mieux (+ 17%) que celle de la saison dernière, un Spurs – Pelicans.

Du côté de la conférence Est, le Heat – Hawks enregistre 2.25 millions de spectateurs, et c’est un peu moins (- 9%) que le Cavaliers – Nets de l’an passé. Enfin, le Raptors – Bulls a de son côté attiré 2.18 millions de téléspectateurs en moyenne, mais ça n’inclut pas les téléspectateurs au Canada, forcément nombreux.