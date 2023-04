Khris Middleton a repris l’entraînement, Grayson Allen et Pat Connaughton encore limités

L’incertitude règne ces derniers jours à Milwaukee, qui attend toujours de savoir quel sera son adversaire au premier tour de ces playoffs 2023, entre Chicago et Miami, et espère de bonnes nouvelles au sujet de trois de ses joueurs à l’infirmerie, Khris Middleton, Grayson Allen et Pat Connaughton.

Touché au genou depuis le 5 avril lors d’un match face aux Bulls, Khris Middleton a franchi une étape supplémentaire hier dans sa rééducation. Après avoir repris l’entraînement individuel et la musculation ce mardi, l’ailier a pris part à sa première séance complète d’entraînement collectif. Une bonne nouvelle en vue de son retour.

Les Bucks ne prendront aucun risque

Mike Budenholzer a également donné des nouvelles de Grayson Allen et Pat Connaughton, qui se remettent tous les deux d’entorses à la cheville droite, indiquant que les deux avaient effectué un entraînement plus limité.

Rien n’est encore figé quant à la participation de ces trois joueurs pour le Game 1 de dimanche. Nul doute que les Bucks ne prendront aucun risque si un ou plusieurs d’entre eux n’étaient pas encore à 100% d’ici là.

« On veut qu’ils soient le plus en forme possible », a souligné le coach de Milwaukee. « Avec tous ces gars, je pense que le retour à l’entraînement est l’une des étapes notables, et qu’il est presque aussi important de voir comment ils se sentiront le lendemain, comment leurs corps auront réagi et tout ce qui s’ensuit. C’était une bonne journée collectivement. C’était une bonne journée pour chacun d’entre eux. Nous verrons comment ils réagissent, comment ils se sentent et nous continuerons à nous préparer pour dimanche ».

Le premier voile sera levé ce soir à l’issue de la rencontre entre Miami et Chicago, qui désignera le premier adversaire des Bucks dans cette campagne de playoffs 2023.