Preview Playoffs 2023 | Phoenix (4) – LA Clippers (5)

Ce Suns/Clippers est assurément l’affiche la plus alléchante de ce premier tour. Déjà, car ce ne sont autres que deux candidats au titre annoncés du début de saison. Ensuite, car nous aurons droit à des duels explosifs, de Kevin Durant contre Kawhi Leonard à Russell Westbrook contre Chris Paul, en passant évidemment par Durant contre Westbrook.

À première vue, Phoenix se dresse en favori légitime de la série, avec l’avantage du terrain dans sa besace. Il faut dire que Los Angeles, qui a difficilement évité de passer par la case play-in, ne pourra pas compter sur Paul George, blessé au minimum pour les deux premiers matchs. Une absence qui peut (va ?) s’avérer extrêmement préjudiciable contre un adversaire aussi armé et talentueux.

Mais les Clippers peuvent se dire que, contrairement aux Suns, ils ne se découvrent pas depuis seulement quelques semaines, même si leur vécu collectif n’est pas non plus optimal. L’une des données sur lesquelles les Californiens devront s’appuyer pour tenir le coup et surprendre la franchise de l’Arizona, promise aux Finals ou, en tout cas, à la finale de conférence.

PRÉSENTATION DES SUNS

Les titulaires : C. Paul, D. Booker, J. Okogie, K. Durant, D. Ayton

Les remplaçants : C. Payne, L. Shamet, D. Lee, T. Ross, T. Craig, T. Warren, I. Wainright, D. Bazley, J. Landale, B. Biyombo

Absents : /

Le coach : M. Williams

En se séparant de Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder ou Dario Saric pour faire de la place à Kevin Durant en cours de saison, les Suns ont frappé un grand coup et fait automatiquement grimper leurs chances de titre. Pas de quoi les ériger, encore, en grandissimes favoris, car leur vécu collectif est loin d’être satisfaisant, mais la seule présence de « KD », couplée à celles de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, suffit à faire de Phoenix un prétendant crédible au trophée. Reste que ce sont les « role players » entourant ce quatuor de feu qui devraient être les facteurs déterminants d’un potentiel sacre de la franchise de l’Arizona.

POINTS FORTS

– Une force de frappe impressionnante. Aucune équipe dans la ligue ne peut se targuer d’avoir un quatuor aussi puissant, complet et même complémentaire que celui des Suns : Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton. Ensemble, les quatre joueurs majeurs de Phoenix n’ont pas encore perdu (8 victoires en 8 matchs) et leurs faiblesses se font, d’une part, rares et sont, d’autre part, compliquées à exploiter. De chaque côté du parquet, le potentiel des hommes de Monty Williams parait illimité (ou presque) et, pour les gêner, il faudra les pousser à sortir de leur zone de confort et forcer leurs coéquipiers à ne pas se cacher.

– Un groupe taillé pour gagner. Sans Kevin Durant, mais avec Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton, les Suns avaient déjà des arguments à faire valoir pour aller loin en playoffs, eux qui atteignaient les Finals il y a deux ans, avant de terminer avec le meilleur bilan de la ligue un an plus tard. Mais avec un double MVP des Finals maintenant dans leurs rangs, les hommes de Monty Williams peuvent sérieusement se projeter et s’imaginer finir champions NBA pour la première fois de leur histoire, dans deux mois. Histoire de valider directement le récent coup de poker de Matt Ishbia et James Jones ?

POINTS FAIBLES

– La fragilité. Certes, les Suns sont effrayants sur le papier, mais il existe des failles dans cette équipe. Notamment sur l’aspect physique, puisque les vétérans Kevin Durant et Chris Paul ne sont pas réputés pour leur robustesse depuis quelques années, alors que Devin Booker et Deandre Ayton sont également susceptibles de passer par la case infirmerie quand il ne faut pas. Étant donné que Paul George n’est pas là, Phoenix a pour le moment l’avantage dans ce secteur, mais gare à ce que les pépins physiques de l’un des membres de leur quatuor majeur ne vienne rééquilibrer les débats…

– Le manque de vécu. Invaincus en huit matchs avec Kevin Durant, ces Suns « new look » ont plutôt séduit, mais ce ne sera pas forcément la même histoire en playoffs, où la récente constitution de leur groupe pourrait leur jouer des tours. Surtout s’ils se retrouvent à défier une équipe qui, elle, ne manque pas d’automatismes et les perturbe au point de contraindre Phoenix à faire front collectivement pour se tirer d’une situation périlleuse. Généralement, ce sont d’ailleurs ces moments plus compliqués qui permettent de savoir ce dont est fait un vestiaire, ce qu’il a dans le ventre. Pour l’heure, on ne sait trop rien de celui de l’Arizona…

PRÉSENTATION DES CLIPPERS

Les titulaires : R. Westbrook, E. Gordon, K. Leonard, N. Batum, I. Zubac

Les remplaçants : B. Hyland, Te. Mann, N. Powell, A. Coffey, R. Covington, Marc. Morris, M. Plumlee

Absents : P. George

Le coach : T. Lue

La principale interrogation de cette série concerne évidemment la participation de Paul George, blessé depuis bientôt un mois et qui ne devrait pas jouer le Game 1 ni le Game 2 dans l’Arizona. Sans lui, il faudra donc que Kawhi Leonard tire tout le groupe sur ses épaules, comme quand il menait Toronto au titre en 2019, alors que Russell Westbrook va devoir en faire un peu plus pour le soutenir au mieux. En espérant que les « role players » californiens, tels Eric Gordon ou Nicolas Batum, mettent leurs shoots et que les remplaçants angelenos, menés par Norman Powell, remportent la bataille des bancs pour offrir une chance à Los Angeles.

POINTS FORTS

– Kawhi Leonard, l’homme des grands rendez-vous. Personne n’a évidemment oublié la campagne de playoffs 2019 de « The Klaw » avec les Raptors, l’un des trois joueurs en activité à avoir remporté plusieurs titres de MVP des Finals (comme LeBron James et… Kevin Durant). Lors de sa dernière campagne de playoffs, en 2021 avec les Clippers, l’ailier était également immense avant de se blesser au genou, confirmant qu’il sait bel et bien hausser son niveau de jeu quand les choses sérieuses démarrent. Le genre de « franchise player » en qui l’on peut avoir confiance pour renverser des montagnes…

– La profondeur de banc. Contrairement aux Suns, qui pourraient avoir du mal à trouver des solutions en provenance de leur banc, les Clippers peuvent, eux, se vanter de posséder un groupe où le danger provient de partout, et notamment de leur « second unit ». Cela commence par Norman Powell, l’un des meilleurs remplaçants de la saison, mais les Bones Hyland, Terance Mann, Marcus Morris, Robert Covington et autres Mason Plumlee s’imposent eux aussi comme de solides options pour relayer et faire souffler les titulaires de Tyronn Lue, s’ils venaient à connaître un coup de mou.

POINTS FAIBLES

– Une saison en dents de scie. Malgré un effectif pléthorique, les Clippers ont du mal à répondre aux attentes placées en eux. Entre les pépins physiques des uns (Kawhi Leonard) et des autres (Paul George), les hommes de Tyronn Lue peinent à jouer au complet suffisamment longtemps pour développer leur alchimie de groupe et se transformer en ce rouleau compresseur que l’on les imagine devenir depuis quelques années. Pour preuve, ce bilan de « seulement » 44-38 ou cette série de victoires maximale qui ne s’élève « qu’à » cinq (une fois…), tandis que la série de défaites maximale de Los Angeles s’élève à l’inverse à six.

– L’équipe se découvre encore. Cela rejoint finalement le précédent point, mais si la saison des Clippers est en dents de scie, c’est parce que l’équipe ne semble toujours pas avancer dans la même direction. Bien sûr, les quelques changements opérés à la « trade deadline » ont retardé le processus de montée en puissance des Californiens, mais ces derniers n’étaient déjà pas impériaux avant la fin de la période des transferts. Il serait ainsi surprenant de voir Los Angeles trouver la solution pile au moment des playoffs, contre des Suns qui risquent en plus de mettre davantage en lumière ses limites collectives et son instabilité.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– Contenir l’attaque de Phoenix. Il semblerait clairement que les Suns ont les cartes en main dans cette série et, pour créer la surprise sans Paul George, les Clippers devront réaliser quelque chose de grand : ralentir, voire mettre en échec total, une attaque composée de Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul. Pas une mince affaire, quand on sait que les hommes de Monty Williams possèdent une évaluation offensive de 122 points (sur 100 possessions) avec leur trio, tandis que les Clippers ne sont « que » la 17e meilleure équipe NBA à l’évaluation défensive (114). Or, ce n’est pas en attaque que Los Angeles gagnera ce duel, mais en défense.

SAISON RÉGULIÈRE

Égalité 2-2

– 23 octobre : Los Angeles – Phoenix (95-112)

– 15 décembre : Los Angeles – Phoenix (95-111)

– 16 février : Phoenix – Los Angeles (107-116)

– 9 avril : Phoenix – Los Angeles (114-119)

VERDICT

Évidemment, l’absence de Paul George est un sacré coup dur pour les Clippers car, s’il venait à traîner pour revenir ou carrément ne pas rejouer de toute la série, on ne donnera vraiment pas cher de la peau des Californiens dans ce premier tour.

Guidés par Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, les Suns font presque figure de favoris à l’Ouest à ce jour et cette série doit leur permettre de renforcer leur cohésion et monter en puissance, pour mieux envisager la suite. Offensivement, mais surtout défensivement, car on ne se fait pas trop d’inquiétude pour une formation qui possède un trio Durant/Booker/Paul sur le plan offensif. Il n’empêche que l’on peut s’interroger sur la contribution des seconds couteaux de l’Arizona, qui devront faire bon usage des rares ballons qu’ils obtiendront pour faciliter davantage la tâche de leur équipe.

Mais, même emmenés par Kawhi Leonard, les joueurs de Los Angeles devront probablement espérer que beaucoup, beaucoup de facteurs aillent dans leur sens pour renverser Phoenix. À commencer par une défense suffisamment étouffante pour perturber les attaquants adverses. Sans oublier, non plus, une nette domination au rebond, un apport régulier des remplaçants et une adresse à 3-points insolente, pour maintenir une pression permanente sur les défenseurs du camp opposé. À voir, également, si Tyronn Lue tentera de déstabiliser son adversaire en privilégiant l’option du « small-ball » pour piéger Deandre Ayton.

Phoenix 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Phoenix, dimanche 16 avril (02h00, dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 2 : à Phoenix, mardi 18 avril (04h00, dans la nuit de mardi à mercredi).

Game 3 : à Los Angeles, jeudi 20 avril (04h30, dans la nuit de jeudi à vendredi).

Game 4 : à Los Angeles, samedi 22 avril (21h30).

Game 5* : à Phoenix, mardi 25 avril (à déterminer, dans la nuit de mardi à mercredi).

Game 6* : à Los Angeles, jeudi 27 avril (à déterminer, dans la nuit de jeudi à vendredi).

Game 7* : à Phoenix, samedi 29 avril (à déterminer, dans la nuit de samedi à dimanche).

* Si nécessaire.





