LeBron James : « Nous pouvons être heureux, mais pas satisfaits »

Après avoir débuté la saison par seulement 2 victoires en 12 matchs, les Lakers étaient au fond du trou. Cette saison semblait prendre la même direction que la précédente pour la bande de LeBron James, avec un roster mal construit, un manque de jeu collectif, et une défense inexistante. Mais voilà, alors qu’ils étaient au bord du gouffre avec un bilan de 25 victoires pour 31 défaites, Rob Pelinka a a finalement fait exploser le roster en février.

Un coup de poker qui s’est avéré être un coup de maître, puisque les « Purple & Gold » ont conclu les 26 rencontres restantes par 18 victoires pour seulement 8 défaites. Résultat : les Lakers sont passés de la 13e à la 7e place. Encore mieux, ils ont le meilleur bilan de l’Ouest depuis la « trade deadline », et le second de la ligue derrière les Bucks !

« Nous nous sommes mis dans une position qui nous permet d’aller de l’avant. C’est tout ce que nous avons demandé, nous mettre en position d’aller de l’avant » a ainsi déclaré LeBron James. « Nous avons évidemment eu un début de saison très, très lent. Maintenant, par rapport la position où nous nous trouvons aujourd’hui, nous pouvons être heureux, mais pas satisfaits ».

Les Wolves au programme dès mardi

Pas satisfaits, car les choses sérieuses commencent maintenant pour Los Angeles. Après avoir sécurisé la 7e place de l’Ouest, les joueurs de Darvin Ham devront passer par la case « play-in » pour décrocher leur ticket pour les playoffs. Leur adversaire est connu, puisque ce seront les Wolves, qui ont arraché la 8e place au profit des Pelicans, lors de l’ultime rencontre de saison régulière. Une affiche que le « King » ne prend pas à la légère.

« Le play-in est un défi contre n’importe quelle équipe, et Minnesota sera difficile également » a ainsi lancé LeBron James. « Quand vous avez des gars comme KAT et Anthony Edwards, ils peuvent tous les deux marquer 40 points contre vous. Vous avez un meneur de jeu très intelligent et solide en la personne de Mike Conley, qui a participé à de nombreux matchs de playoffs. Donc, nous savons dans quoi nous nous engageons ».

Après avoir disputé 7 matchs sur les 12 derniers jours, les Lakers ont beaucoup enchaîné sur ce sprint final, notamment un « road trip » de cinq matchs. En validant cette 7e place, ils auront le luxe de jouer à domicile face à Minnesota. Un avantage dont est conscient LeBron James.

« C’est évidemment différent parce que d’habitude, avant la postseason, on a plusieurs jours de préparation. Là, nous n’avons littéralement qu’une journée pour nous préparer » a souligné LeBron James. « Mais vous êtes en quelque sorte fixé sur tout ce qui doit être fait. Pour nous, c’est une bonne chose de ne pas avoir à voyager. Nous avons beaucoup voyagé ces derniers temps. C’est une bonne chose de pouvoir rester à Los Angeles, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Nous devons rester vigilants et nous préparer pour le match ».

Même son de cloche du côté de Darvin Ham. Avec une saison où ils ont connu de nombreuses blessures, notamment au niveau de leurs joueurs majeurs, les Lakers veulent se montrer vigilants avec la santé de leurs joueurs.

« Il s’agit d’être efficace dans l’utilisation de nos jours de repos. Il faut s’assurer que les joueurs reçoivent le traitement adéquat d’ici mardi » a expliqué le coach. « Mais ils en sont conscients. Les enjeux sont importants et souvent, je ne veux pas parler de pression, mais le fait que les gars sachent ce qui est en jeu peut leur peser un peu. Mais nous sommes là, nous savons ce qui nous attend ».

Les Lakers recevront les Wolves, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00). Le vainqueur décrochera son ticket pour les playoffs, et affrontera les Grizzlies lors du premier tour. Quant au perdant, il bénéficiera d’une seconde chance dès vendredi, avec la réception du vainqueur de la rencontre opposant les Pelicans et le Thunder.

