D’Angelo Russell va retrouver les Wolves

Le premier tour des playoffs 2023 offre certaines retrouvailles intéressantes. Par exemple, Kevin Durant et Russell Westbrook, qui vont s’affronter pour la première fois de leur carrière en playoffs. Ou encore James Harden qui va retrouver les Nets, quittés en 2022.

D’Angelo Russell aura lui aussi un duel particulier pour le « play-in » avec les Lakers puisqu’il va croiser à nouveau les Wolves, l’équipe dans laquelle il avait commencé la saison avant d’être transféré début février.

Va-t-il aborder ce match avec un esprit de revanche ? Visiblement, non…

« Je ne vais pas dire que le transfert n’a rien à voir, mais je veux surtout les empêcher de passer, c’est ça qui compte le plus », assure le meneur de jeu à l’OCR. « Je me prépare mentalement car c’est évidemment un gros match. Le play-in, c’est difficile donc on va tenter de gagner par tous les moyens nécessaires. »

Le plus important pour celui qui vit son second passage à Los Angeles, c’est donc de se qualifier pour le premier tour et de surfer sur cette bonne dynamique, justement enclenchée après son arrivée, avec les transferts lors de la « trade deadline ».

« L’énergie, c’est puissant. Et on est arrivé avec une bonne énergie. Le passé, c’est le passé. L’énergie n’était pas au rendez-vous. Il est difficile de gagner des matches dans cette ligue si on n’est pas au maximum de ses moyens. On est arrivé avec cette énergie positive et on a essayé de la rendre contagieuse pour un groupe qui, c’était clair, a peut-être été un peu traumatisé en début de saison. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 70 32 47.0 39.6 83.1 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 16 31 48.6 41.7 73.9 0.4 2.6 3.0 6.1 1.4 0.6 2.3 0.4 17.4 Total 494 30 42.6 36.2 78.8 0.5 3.0 3.5 5.7 1.9 1.1 2.8 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.