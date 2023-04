Pour Giannis Antetokounmpo, on se lasse de l’excellence

Les Bucks ont le meilleur bilan de la saison avec 58 victoires et Giannis Antetokounmpo a signé sa meilleure saison en carrière avec 31.1 points, 11.8 rebonds et 5.7 passes de moyenne. Le Grec est le cinquième scoreur et le troisième rebondeur de la ligue. De tels chiffres font de lui un candidat plus que crédible pour être le MVP de la saison régulière.

Mais les votants vont sans doute privilégier Joel Embiid voire Nikola Jokic. Peut-être parce que faire une grosse saison, c’est désormais banal pour l’intérieur de Milwaukee. On n’est presque plus étonné…

« Je ne vais jamais essayer de créer une petite musique sur le travail que je fais et peut-être que ça me fait du mal car je pense avoir été le MVP depuis cinq ans », explique-t-il au Bleacher Report. « Est-ce que je veux un troisième trophée ? Oui, carrément. Je suis très compétitif, je suis payé pour ça. Je ne discrédite pas le travail des autres. Je ne suis pas comme ça. Je ne réclame pas un trophée de MVP que j’estime mériter. Je veux éviter ça le plus possible, je ne veux pas que mes enfants voient leur père pleurnicher pour avoir un trophée. Je ne veux pas gagner comme ça. Je suis fier d’avoir jouer à ce niveau, car cela veut dire que mon équipe tourne bien. C’est l’objectif. »

Mais ne faut-il pas rappeler aux votants que faire des saisons à 28-29 ou 30 points et 11 rebonds de moyenne, ce n’est pas anodin ? Ces derniers seraient finalement lassés par les performances extraordinaires du Grec comme ils l’ont été avec Michael Jordan, LeBron James, qui n’ont pas été MVP chaque année.

Le public se lasse des joueurs qui dominent

« Peut-être que les gens sont lassés de moi. Je le suis aussi, je ne vais pas mentir. Mariah Riddlesprigger (sa compagne) aussi est fatiguée de moi. Mais, au fond, j’essaie d’être régulier. Et, en fin de compte, ils vont peut-être se dire qu’il faut me donner le MVP car je suis toujours là. »

Surtout que le double MVP rappelle aussi que cette excellence a un prix. Pour appuyer son propos, il prend l’exemple de sa participation dans la « bulle » en 2020, au moment de son second trophée de suite.

« Je suis allé dans la bulle en laissant ma famille, mon nouveau-né, mais ça valait le coup. C’est ce que je remarque quand je vois mes trophées de MVP : je vois les difficultés. Je suis allé dans un environnement que personne n’aimait, je me suis blessé à la cheville trois fois de suite avant de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. J’ai demandé à mon GM, à mon coach de me laisser jouer. C’est de ça dont je me souviens. Je n’abandonne pas. Quand je suis rentré, j’ai embrassé mes enfants et j’ai pu marcher la tête haute, car ces dix minutes avant ma blessure, j’avais tout donné. J’aurais pu choisir la facilité et partir : je suis allé dans le mur. Et la saison d’après ? Le mur était là, je l’ai traversé et on a gagné le titre. Et aujourd’hui, il y a un mur sur la question du MVP et je vais le traverser aussi. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.