Ça a aussi chauffé entre Mason Plumlee et Bones Hyland

Norman Powell venait de convertir un « floater » pour ramener les Clippers à deux possessions, sur le parquet des Suns, quand l’origine de l’incident est survenue, à la fin du troisième quart-temps. De retour en défense, Bones Hyland a été pris dans un écran d’Ish Wainright, tandis que Mason Plumlee lui réclamait de s’ouvrir sur Terrence Ross, seul dans le corner.

Heureusement pour les Clippers, l’arrière des Suns a manqué la cible et Plumlee a pu saisir le rebond et partir lui-même en contre-attaque. Et ceci… sans servir son coéquipier fautif, qui réclamait pourtant avec insistance le cuir. L’intérieur a préféré servir Russell Westbrook qui lui a intelligemment remis le ballon pour un panier au buzzer sans opposition.

On aurait pu en rester là mais Hyland et Plumlee se sont expliqués frontalement au moment de regagner leur banc. Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers avant d’être relancés sur le parquet pour entamer le quatrième quart-temps. « Ils ont trouvé une issue. C’est bon. Tout va bien », dédramatise Tyronn Lue après la rencontre, avec un sourire.

« Peut-être devrions-nous faire ça plus souvent »

Celui-ci a visiblement bien fait de les laisser ensemble en jeu car les deux hommes ont contribué au retour au score des Clippers. L’ancien joueur des Nuggets (11 points et 5 rebonds) distribuant notamment un bon ballon pour un panier de son intérieur, auteur de 6 ses 9 points de la dernier quart-temps. Et les Clippers ont remporté ce match important pour assurer leur 5e place.

« C’est un gros match alors si les choses ne tournent pas rond, il faut y remédier. Après cette petite échauffourée, on a pris notre envol et on a beaucoup mieux joué. Peut-être devrions-nous faire ça plus souvent », se permet d’ironiser Lue.

De son côté, Mason Plumlee explique avoir été frustré par plusieurs erreurs défensives à la fin du troisième trimestre, ce qui a précédé son échange avec Bones. Selon lui, ils sont passés à autre chose. Il estime qu’il faut être capable de parler avec un coéquipier, même lors de moments riches en émotions.