Le MVP de la nuit | Payton Pritchard au sommet de son art

« Il n’y a pas de match sans enjeux mais que des opportunités à saisir » expliquent souvent les coaches. Payton Pritchard l’a démontré cette nuit en jouant ce dernier match de saison régulière à fond, et il a été récompensé de sa prestation XXL par un premier triple-double en carrière. Un perf’ qui permet d’offrir à Boston une 57e victoire, soit son meilleur bilan depuis 2008-2009.

Auteur de 30 points, 14 rebonds et 11 passes décisives en 46 minutes dans un match sans enjeu entre l’équipe B des Celtics et celle des Hawks, le meneur s’est distingué par son impressionnant 9/16 à 3-points, et a fini par se prendre au jeu. Jusqu’à valider son « TD » en début de quatrième quart-temps sur une passe pour JD Davidson, puis inscrire deux paniers qui ont contribué à mettre un terme au suspense vers la fin de la rencontre, sur deux tirs à 3-points. Avant lui, seuls John Havlicek et Larry Bird avaient réussi à compiler de tels chiffres dans l’histoire de la franchise…

Son éthique de travail récompensée

Pour son coach, Joe Mazzulla, cette performance en dit beaucoup sur le niveau d’investissement de Payton Pritchard, toujours prêt à saisir les opportunités qui se présentent même s’il ne voit pas beaucoup le terrain.

« La façon dont sa carrière s’est déroulée en termes de temps de jeu et de manque de temps de jeu, il l’a toujours gérée comme il fallait », a-t-il déclaré. « Il a cette compétitivité, le sens du professionnalisme et une éthique de travail ».

Alors qu’il n’a joué que cinq matchs sur les six dernières semaines de compétition, et qu’il avait déjà réalisé une bonne prestation lors de la rencontre précédente face à Toronto (22 points, 5 passes en 25 minutes), le triple-double de Payton Pritchard ne peut que jouer en sa faveur. Avant de penser à réintroduire la rotation, le joker de luxe des Celtics a voulu rester humble et se replonger dans le travail pour continuer à avancer.

« Je m’en suis remis à mon travail. Toute l’année, j’ai bossé, j’ai attendu mon opportunité. Pour ce qui est des playoffs, je suis là, et prêt à aider l’équipe autant que je le peux. Mais je veux avant tout continuer à travailler, faire progresser mon jeu. J’ai eu la possibilité de montrer mes progrès aujourd’hui », a-t-il glissé.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 47 13 40.6 34.1 73.3 0.5 1.1 1.6 1.1 0.8 0.3 0.7 0.0 5.1 Total 184 16 42.9 39.6 88.9 0.5 1.5 2.0 1.7 1.1 0.4 0.7 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.