Les Warriors explosent les Blazers en 12 minutes : nouveau record NBA !

Les dernières soirées NBA tournent parfois au grand n’importe quoi, et on a la preuve à Portland où les Warriors ont carrément inscrit 55 points en premier quart-temps ! C’est un record de franchise, mais aussi et surtout un record NBA !!! Jamais une équipe n’avait inscrit autant de points dans un premier quart-temps, et l’ancien record appartenait… aux Warriors. En 2019, ils avaient inscrit 51 points dans un premier quart-temps face aux Nuggets.

Le record absolu appartient aux Buffalo Braves, qui avaient inscrit 58 points dans le 4e quart-temps d’une rencontre face aux Celtics. Un record qui tient depuis octobre 1972.