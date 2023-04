Sortie imminente pour la Air Jordan 13 « Black Flint »

Après avoir fait parler d’elle sous une version inédite en hommage à Notorious B.I.G., la Air Jordan 13 est de retour avec ce coloris « Black Flint ».

Sa tige se distingue par une base en cuir blanc et en daim gris recouvertes de parties latérales en mesh noir. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire grise et blanche et une semelle extérieure noire et blanche. Le « Jumpman » ressort en rouge sur la languette et sur la semelle intérieure.

Sortie annoncée pour le 22 avril à 200 dollars.

(Via SneakerNews)

—

