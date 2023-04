Un nouveau coloris pour la Ja 1

Après la sortie de la Jordan Tatum 1, c’est au tour de la Ja 1 de préparer sa sortie officielle. En attendant la date fatidique, voici un nouveau coloris de la chaussure signature de Ja Morant.

Celui-ci s’articule autour d’un léger aspect dépareillé, entre le « Swoosh » gris sur la chaussure droite et le noir sur la chaussure gauche ou encore le haut du talon, noir sur la chaussure droite, et gris sur la gauche.

Pour le reste, on distingue une empeigne en mesh blanc, recouverte d’une bande en cuir aux tons gris. On note également la présence de notes de jaune sur la languette et pour faire ressortir le numéro 12 sur le haut du talon.

Encore un peu de patience pour connaître le calendrier de sortie des différents coloris présentés jusque là pour la Ja 1, annoncée à 110 dollars.

(Via SneakerNews)

