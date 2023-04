Pour Kevin Durant, la NBA n’était pas plus physique dans les années 80-90…

La NBA d’avant, dans les années 80, était elle plus dure et physique qu’aujourd’hui ? Le sujet fait partie des thèmes de prédilection des anciens qui estiment que la NBA a gagné en talent, ce qu’elle a perdu en dureté et en dimension physique.

Un constat pas forcément partagé par Kevin Durant qui a vécu l’évolution de la NBA depuis son arrivée en 2007, et a livré son point de vue sur la question dans son podcast « The ETCs ». L’ailier des Suns estime que la NBA d’avant était surtout physique pour ses nombreux gestes défensifs limites qui alimentaient le nombre important de fautes flagrantes, qui n’étaient par ailleurs pas autant sanctionnées qu’aujourd’hui.

« Je regarde encore beaucoup de vidéos de match des années 90, des années 80, et ils jouent physique, mais je pense qu’ils faisaient surtout beaucoup de fautes flagrantes », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est pour ça qu’on dit que leur ère est plus physique que la nôtre. Parce que nous aussi on joue physique ».

Ce qui change aujourd’hui, c’est aussi que la dimension physique se traduit dans le rythme élevé et dans l’intensité auquel le jeu est désormais pratiqué.

« J’ai regardé certains de ces matchs, la raquette était dégagée , personne ne se faisait toucher, il n’y avait pas beaucoup d’aide en défense. Mais il y avait beaucoup de fautes flagrantes qui ne donnaient pas lieu à des amendes ou à une expulsion du match, alors on avait l’impression que c’était un peu plus dur », a ajouté KD.

Une dimension et des exigences physiques différentes

Partie prenante de l’équipe qui a symbolisé cette NBA « à la dure » à la fin des années 80, l’ancien capitaine des Pistons Joe Dumars a dressé un constat similaire à celui de KD, estimant que le jeu d’aujourd’hui est bien plus exigeant au niveau physique sur bien des points.

« Le jeu est plus étiré, il y a probablement beaucoup plus de coupes. Ce sont des faits. Je ne pense pas qu’il y ait d’argument opposable à cela. J’imagine que ça use probablement davantage les physiques. Je ne vois pas comment quelqu’un pourrait s’opposer à cela ».

En conclusion, les deux pourraient presque s’accorder à dire que la NBA est tout autant physique qu’avant, mais juste de façon différente. « Il y a plus d’espace, mais les gars jouent physiquement. Nous avons des gars costauds et athlétiques ici aussi », a conclu Kevin Durant.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 Total 986 37 49.9 38.5 88.6 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.