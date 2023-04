Tyronn Lue et les Clippers ne veulent pas défier le karma…

Finir cinquième de la conférence Ouest, c’est l’assurance d’affronter les Suns au premier tour des playoffs. Défier Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul, sans l’avantage du terrain, ce n’est clairement pas un cadeau.

Pourtant, c’est le chemin que semblent prendre les Clippers. Tyronn Lue et sa bande auraient pu lâcher le match contre Portland de samedi soir, comme celui contre les Suns ce dimanche, pour tenter de glisser à la sixième place et finalement croiser le fer avec Sacramento.

Mais non, Los Angeles va jouer sérieusement puisque Kawhi Leonard sera en tenue ce soir, quand Monty Williams va très probablement se passer de ses stars, avant de retrouver les Clippers à Phoenix, pour le Game 1, le week-end prochain.

« Si on ne respecte pas le jeu, les dieux du basket vous le font payer », assure le coach au Los Angeles Times. Voilà pourquoi Lue a réveillé ses joueurs à la pause contre l’équipe C des Blazers. Les Clippers étaient menés et avaient encaissé 70 points…

« Il y a eu beaucoup d’insultes… », raconte Lue. « On doit être professionnel dans notre approche et on s’est rendu compte que notre première mi-temps n’était pas bonne. On n’a pas bien joué. Les joueurs ont réagi en troisième quart-temps. »

De plus, gagner ce match, puis peut-être celui contre Phoenix aujourd’hui, c’est aussi préparer au mieux le premier tour des playoffs.

« On est une équipe de vétérans et on sait quel type de basket on doit pratiquer, à quel niveau on doit évoluer. Il s’agit d’être concentré », assure Norman Powell. « Je suis confiant », ajoute Kawhi Leonard. « On doit être optimiste, on sait où on en est. »