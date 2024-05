Le salut des Wolves passera par un Anthony Edwards performant et régulier. Dans un match important face aux Spurs pour décrocher la meilleure place possible en vue du play-in, l’arrière a délivré une nouvelle démonstration de force avec une panoplie variée en attaque et de la constance dans l’agressivité.

« Ant-Man » a démarré très fort en scorant les 10 des 13 premiers points de son équipe, pour 16 points inscrits en moins de 9 minutes, avec une belle variété offensive et l’envie de placer sa formation dans les meilleures dispositions.

« On a déjà joué le même genre de match face à Portland, et je n’avais pas commencé la rencontre en étant agressif. J’avais pris la responsabilité de cette défaite, et je voulais arriver sur le parquet en étant ultra agressif ce soir et en donnant le ton. Heureusement ça a bien marché et on a fini par décrocher une belle victoire », a-t-il déclaré après la rencontre.

Au sein d’un collectif qui a carburé à plein régime, il a ensuite contribué à tuer définitivement le suspense au retour des vestiaires avec deux missiles à 3-points coup sur coup et deux paniers dans la foulée qui ont définitivement mis les Spurs dans les cordes.

Avec ses 33 points à 13/25 au tir (4/9 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 passes décisives, il s’est approché de la prestation parfaite avec zéro ballon perdu, le tout en seulement 25 minutes de jeu. Il a surtout répondu présent en accompagnant son équipe pour lui permettre de disputer ce dernier choc à la maison face aux Pelicans avec la 7e place en jeu. « On y va pour se battre », a promis Anthony Edwards.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.