Les Clippers renversent les Blazers pour reprendre la 5e place

Les Clippers ont fait un grand pas vers les playoffs ce samedi en prenant le meilleur d’une vaillante équipe des Blazers, pourtant privés de leurs éléments majeurs. Les voilà désormais cinquièmes à l’ouest avec le tie-breaker sur Golden State, à un match de l’arrivée.

Les Blazers ont pourtant fait forte impression en première mi-temps pour prendre le dessus sur des Clippers pourtant en mission. Portland a dominé les débats grâce à un tandem Watford-Sharpe en pleine réussite avec 39 des 70 points inscrits par les hommes de Chauncey Billups à la pause (70-64). Les efforts d’Ivica Zubac, Russell Westbrook et Kawhi Leonard avant le repos ont toutefois permis aux Californiens de rester dans le coup.

Bien leur en a pris puisque la rencontre a complètement basculé au retour des vestiaires. C’est Nicolas Batum qui a lancé la révolte avec trois missiles à 3-points qui ont inversé la dynamique de la rencontre en moins de trois minutes (72-80). S’en est suivie une pluie de paniers derrière l’arc pour LA, avec Eric Gordon, Russell Westbrook, Kawhi Leonard par deux fois, et Robert Covington qui ont inexorablement fait progresser l’écart en faveur des hommes de Tyronn Lue (96-109).

Après le bon passage de Bones Hyland en fin de troisième quart-temps, ce sont Norman Powell et Mason Plumlee qui ont assuré un écart suffisant jusqu’au bout pour offrir aux Clippers une 43e victoire quasiment synonyme de qualification directe pour les playoffs (136-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mode Batman activé pour Nicolas Batum. Alors que les Clippers avaient bu la tasse en première mi-temps face à l’équipe B des Blazers, Batman est sorti de l’ombre pour remettre son équipe dans le droit chemin. Le vétéran français a sanctionné la défense adverse de trois paniers à 3-points qui ont permis à LA de prendre les devants et de filer vers la victoire. Trois séquences qui ont également illustré le collectif bien huilé des troupes de Tyronn Lue, dans lequel le ballon circule bien et Nicolas Batum ne peut que s’épanouir.

– Kevin Knox fait le quart-temps de sa vie. Alors qu’il revit depuis son arrivée dans l’Oregon, l’ailier a pris feu au retour des vestiaires en compilant 16 points en troisième quart-temps, avec notamment trois paniers à 3-points qui ont retardé l’échéance. Auteur de 30 points, sa performance est malheureusement passée inaperçue, les Clippers ayant dominé ces 12 minutes sur le score de 45 à 26 !

TOPS/FLOPS

✅ Kawhi Leonard. Une menace constante pour la défense adverse. Il a également participé au coup de chaud de son équipe en troisième quart-temps. Encore un match plein de sa part.

✅ Russell Westbrook. Le meneur est bel et bien de retour en pleine forme et l’a encore montré avec une prestation très sérieuse, symbole d’une adaptation réussie dans son nouvel environnement.

✅ Norman Powell. L’ailier n’est plus souffrant de son épaule si on s’en fie à son investissement et son agressivité déployés sur ce match. 23 points et 5 passes décisives en sortie de banc, c’est ce dont les Clippers ont besoin de lui.

LA SUITE

LA (41-35) : les Clippers se déplaceront à Phoenix pour leur dernier match de la saison régulière (21h30).

Portland (38-38) : les Blazers recevront Golden State également ce dimanche (21h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.