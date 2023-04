Toujours aussi maladroits, les Raptors ne font pas fructifier leur forte défense

Si les Raptors ont réussi à remonter la pente ces derniers temps et à montrer ainsi un meilleur visage après un début de saison très moyen, c’est grâce à leur défense. Sauf que les problèmes offensifs demeurent, mois après mois.

Les deux rencontres d’affilée face aux Celtics cette semaine l’ont bien prouvé : seulement 97.5 points marqués de moyenne et un très vilain 15/64 à 3-pts, soit 23 % de réussite… Le premier quart-temps du deuxième match fut très compliqué avec 16 points et un faible 7/24 au shoot.

« On a fait des mauvais choix en attaque et c’est pour cette saison que c’est devenu compliqué », analyse Nick Nurse pour Sports Net. « On a été dominé en transition aussi. On ne revenait pas ou pas assez vite. Nos rotations n’étaient pas bonnes. Notre défense doit être très solide quand on est en difficulté avec notre shoot. Là, ce n’était pas le cas. »

Les chiffres offensifs des Raptors cette saison, et dans beaucoup de domaines – les pénétrations, les shoots extérieurs ou à 3-pts avec ou sans dribble -, sont parmi les pires de la ligue. Mais Fred VanVleet estime que l’essentiel est fait. « J’évalue les choses par rapport à ce qu’on fait. Si on prend des bons tirs, ce qui est le cas le plus souvent, on doit faire avec », expliquait le meneur de jeu après le premier duel face aux finalistes 2022.

Si la défense fait gagner les matches importants, une attaque trop défaillante est aussi un boulet très (parfois trop) lourd à porter. Les Raptors ont une défense très agressive, très efficace et très exigeante, qui pèse sur les organismes. Quand les paniers ne suivent pas, alors l’écart n’est pas fait et comme l’énergie diminue ensuite, les Canadiens se retrouvent en mauvaise posture.

« Il n’y a rien à ajouter à ça », assure VanVleet pour The Athletic. « Si j’avais une réponse à donner, elle serait sur le terrain. Notre défense est épuisante, oui, bien sûr. Mais si on ne fait pas ça, on n’a aucune chance. Au début, on manquait de précision dans les détails, dans notre exécution et c’est épuisant. On n’arrive pas à faire ce qu’il faut. Certains matches, on ne marque pas pendant six minutes et on perd en énergie. Il y a des matches où ne met rien et ça pompe notre énergie. »