Le Top 10 de la nuit | Jalen Green survole la défense de Charlotte

S’il y a de moins en moins d’enjeu sur ces derniers matchs de saison régulière, le spectacle est lui toujours au rendez-vous comme le montre ce top 10 de grande qualité.

On retiendra notamment le show Ja Morant et Pascal Siakam au 7e et 6e place avec une passe aveugle pour le alley-oop de Jaren Jackson pour le premier et une passe entre les jambes de Robert Williams III pour le dunk de Jakob Poeltl pour le second.

Jaden Ivey et Jaden Hardy ont aussi fait le show en 5e et 2e position avec un « Windmill » pour le rookie des Pistons et un panier du milieu de terrain au buzzer pour le meneur des Mavs. On retrouve aussi de contres de Keegan Murray (4e) et du bondissant Kai Jones (3e).

La première place est enfin revenue à Jalen Green qui s’est offert une action d’éclat sur le parquet des Hornets avec un premier pas qui a laissé tout le monde sur place et un dunk magistral par dessus JT Thor.