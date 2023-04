« Clac fait le verre en tombant sur le lino », et Jaylen Brown « se coupe la main en ramassant les morceaux… »

L’histoire a de quoi faire sourire, mais nul doute qu’elle sera beaucoup moins drôle pour les Celtics si le cas n’est pas réglé d’ici une semaine et le début des playoffs. Jaylen Brown s’est en effet présenté cette nuit au TD Garden avec un bandage à la main droite, expliquant la mésaventure qui l’a contraint à déclarer forfait pour la rencontre face à Toronto.

« J’étais en train d’arroser ma plante et j’ai fini par renverser un vase en verre qui se trouvait à côté. Je me suis baissé, je l’ai ramassé et je me suis fait avoir », a-t-il expliqué, tandis que son coach, Joe Mazzulla, a ensuite tenu à dédramatiser la situation en conférence de presse d’avant-match : « C’est une coupure au doigt. Je pense que ça va aller, ce n’est rien de sérieux ».

Le joueur s’est tout de même fait poser cinq points de suture, principalement entre deux doigts, et il sera également forfait pour le dernier match de saison régulière face à Atlanta ce dimanche. Fort heureusement, son indisponibilité ne devrait pas excéder une semaine et Jaylen Brown devrait être en mesure de tenir sa place pour le premier match de playoffs des Celtics, face au Heat ou aux Hawks. Mais ses premières prestations faisant suite à ce malencontreux accident seront forcément suivies de près.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 Total 470 30 47.7 36.5 72.3 0.9 4.3 5.2 2.2 2.5 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.