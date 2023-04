Keegan en 2022, et désormais Kris en 2023 : les Murray s’exportent décidément bien d’Iowa vers la NBA. Près d’un an après la sélection de son jumeau à la 4e position de la Draft 2022 par les Kings, Kris Murray a effectivement annoncé, via son compte Twitter, qu’il entendait à son tour rejoindre les pros à la rentrée.

Une décision tout à fait logique pour l’ailier, qui après deux premières saisons relativement discrètes dans l’ombre de son frère, est sorti du bois cette saison et s’est affirmé comme le solide basketteur « all-around » que l’on savait qu’il était (20.2 points, 7.9 rebonds et 2 passes), mais dont on attendait simplement l’éclosion.

Ailier de 2m03 pour un peu plus de 100 kilos, comme son frère à son arrivée en NBA l’an passé, Kris Murray sera plutôt amené à jouer sur le poste 4 chez les pros. C’est aussi le cas de son frère car il manque clairement de vitesse pour tenir la cadence face aux ailiers de la ligue sur le plan athlétique, particulièrement en défense. Mais comme Keegan, il présente tout de même un profil physique très intéressant, avec une bonne envergure et de la verticalité, et n’aura alors aucun mal à être un atout positif dans une défense collective. Idem en attaque, où son sens du déplacement sans ballon et son solide tir extérieur, en « spot-up » notamment, lui assureront une place dans une rotation.

En somme, Kris Murray n’a pas tout à fait le même plafond que son frère et ne sera pas un « lottery pick » titulaire dès son premier match chez les pros, mais il n’en demeure pas moins un futur « role player » de qualité en NBA, et pourrait alors ne plus être disponible passé le 20e choix de la Draft.