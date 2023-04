Erik Spoelstra, le coach qui n’hésite pas à aller au clash avec ses superstars

« Il y a des moments où lui et moi, on s’affronte. Il y a du clash. Il y a eu quelques fois où on s’est énervé l’un l’autre et on s’est disputé sur la ligne de touche. »

C’est Bam Adebayo qui parle et son récit n’est pas inhabituel pour une star à Miami sous Erik Spoelstra. La tension est possible dans un vestiaire et il y a parfois plusieurs écoles dans ces moments chauds.

Certains coaches laissent la température retomber toute seule, en évitant le contact, quand d’autres n’hésitent pas à aller au conflit, pour aplanir les différends. C’est davantage la méthode Spoelstra.

« Il comprend que pour arriver de l’autre côté, il faut passer par le feu. Et la seule façon de le faire, de se donner une chance, c’est de tout mettre sur la table », explique David Fizdale, qui fut son assistant, pour The Athletic. « C’est comme dans un mariage ou une relation : si on laisse les choses envenimer, ça devient pire après. Autant y faire face, car on se donne une chance de les corriger », poursuit Ron Rothstein, lui aussi ancien assistant du coach de Miami.

La preuve avec deux exemples concrets. En mars 2022, dans une rencontre face aux Warriors, en plein temps-mort, Erik Spoelstra et Jimmy Butler échangent des mots sur un ton loin d’être cordial. « C’était un mardi à l’entraînement. On est comme ça », s’amuse Udonis Haslem, qui s’est aussi chauffé avec la star quelques instants auparavant sur le banc. « Après ce moment, on a pu se parler et passer à autre chose. Tout a été dit. Donc je pense que c’est la meilleure chose qui nous soit arrivée la saison passée », avance même Caleb Martin.

« Il fait ce qui est le mieux pour l’intérêt de l’équipe »

Le second exemple, c’est dix ans avant, avec Dwyane Wade pendant les playoffs 2012, en demi-finale de conférence face à Indiana. L’arrière a mal pris un propos de son coach et lui a dit. La discussion entre les deux hommes est animée. Elle reprend quelques jours après – Wade ayant été rendre une visite à son coach universitaire (Tom Crean) entre temps – pour mettre les choses au point.

« Je ne l’oublierai jamais. On n’a pas trop discuté collectivement », se souvient Fizdale. « On a fait la séance vidéo avant le Game 4, Spoelstra a regardé les gars et a dit que c’étaient les playoffs, qu’il y avait des accrochages. Ensuite, il a regardé Wade et a demandé : ‘D, on est bien ?’ Wade a répondu : ‘Oui, coach’. Et voilà, c’était fait. »

Très compétitif, Spoelstra ne va pas « céder sur les choses importantes » souligne Fizdale. Et ainsi, il peut obtenir le respect de ses joueurs, à défaut d’avoir toujours leur amour.

« S’il y a un désaccord, il le résout », résume Kelly Olynyk. « C’est difficile de ne pas l’aimer car tout le monde le respecte je pense. Il fait ce qui est le mieux pour l’intérêt de l’équipe. Parfois les joueurs ne sont pas d’accord avec sa vision des choses, mais on le respecte car il essaie toujours de gagner. »