Les Pistons sont passés à l’heure d’Ivey

Alors qu’il semble acquis que Paolo Banchero sera élu Rookie Of The Year, Jaden Ivey va tenter de se glisser dans l’une des deux All-Rookie Teams. Arrivé pour apprendre aux côtés de Cade Cunnigham, l’arrière a vécu une saison pleine, en partie due à la blessure prématurée de son coéquipier, qui l’a rapidement plongé dans le grand bain.

Sélectionné en cinquième position de la Draft pour ses jambes de feu et sa capacité à briller sur le jeu rapide, l’ancien pensionnaire de Purdue a logiquement dû travailler bon nombre d’autres aspects, comme le jeu sur pick-and-roll, le tir à 3-points et tout simplement l’organisation du jeu.

« Il est arrivé sans avoir été meneur de jeu à l’université, et a dû apprendre à jouer ce rôle dans cette ligue, ce qui est l’une des choses les plus difficiles à faire. Et il a coché cette case », assure son coach, Dwane Casey. « Il a dû s’habituer à ces questions : ‘Qui dirige telle ou telle action ? Qui mène le ballon sur la transition ?’. Il va passer à une période où il devra apprendre à mieux connaître ses coéquipiers. Mais ce ne sera pas compliqué parce qu’il a des coéquipiers volontaires à côté de lui, qui veulent progresser et faire progresser l’équipe ».

Un apprentissage en accéléré

Cette semaine, il s’est illustré en forçant Jimmy Butler à sortir le grand jeu dans le dernier quart-temps, pour permettre au Heat d’assurer la victoire (118-105) à Detroit. Sa prestation à 30 points (11/15 au tir) et 7 passes décisives (mais 5 pertes de balle) n’est en tout cas pas passée inaperçue.

« Il est tellement rapide, mais ce soir, il a mis ses 3-points, ses tirs à mi-distance, ce qui le rend plus dur à défendre. C’est un jeune talent particulier », a ainsi reconnu Erik Spoelstra, coach du Heat.

L’absence de Cade Cunningham lui a en tout cas permis de progresser plus vite. Même s’il a pas mal tâtonné et qu’il a aussi commis des erreurs, comme lorsqu’il a fait une Chris Webber en fin de match face aux Bulls. Cet apprentissage en accéléré fait aujourd’hui de lui un joueur bien plus complet.

« Je dirais qu’à la mi-saison, j’ai eu le sentiment que je me précipitais un peu moins », a souligné l’intéressé. « J’ai l’impression de m’être amélioré dans des domaines où, plus tôt dans la saison, je commettais des erreurs. J’ai vraiment essayé de regarder de la vidéo tous les jours avec mes entraîneurs et de regarder les choses sur lesquelles je faisais des erreurs pour pouvoir les corriger au match suivant. Il y a encore des progrès à faire ».

Cade Cunnigham pour l’accompagner la saison prochaine

La prochaine étape sera sans doute de retrouver ses marques aux côtés de Cade Cunnigham la saison prochaine.

« Ça va être énorme », a poursuivi Dwane Casey. « La seule chose qu’il leur reste à faire, c’est de trouver de la cohésion entre eux. Ils y parvenaient à peine quand Cade s’est blessé. L’absence de Cade a été une chance par défaut pour Jaden, car elle lui a permis de grandir, de s’épanouir et de manier le ballon beaucoup plus qu’il ne l’aurait fait si Cade avait été en bonne santé toute l’année ».

Les qualités des deux joueurs pourraient en effet bien se marier, à force de travail et de vécu. Tout reste à faire, mais la perspective de voir leurs talents associés est forcément enthousiasmante.

« Nous avions joué comme ça dès le premier match avec lui. On va juste devoir se trouver l’un l’autre. Je dois découvrir ce qu’il aime aller chercher et être conscient qu’on est tous les deux capables d’étirer le terrain et d’aider tous les autres joueurs autour de nous. C’est le plus important », a conclu Jaden Ivey.

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 72 31 41.7 34.3 74.6 1.0 2.9 3.9 5.2 3.2 0.8 3.2 0.2 16.1 Total 72 31 41.7 34.3 74.6 1.0 2.9 3.9 5.2 3.2 0.8 3.2 0.2 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.