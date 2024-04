Luka Doncic présente la Jordan Luka 2

Alors que le suspense bat son plein quant à la participation des Mavericks à la post-season, Luka Doncic a profité du dernier match remporté face à Sacramento pour porter en exclusivité son tout prochain modèle signature : la Jordan Luka 2 !

Présentée aux couleurs des… Kings de Sacramento, entre noir et violet, la paire se distingue par sa tige composée entre du tissu synthétique et du nubuck. Les logos du joueur et de Jordan Brand ressortent en blanc et doré. Les informations complètes sur la composition de la semelle ne sont pas encore connues, même si on peut imaginer que la mousse « Formula 23 », conçue pour la Luka 1, sera de retour.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la MB.01 PE Digital Camo. Ancien modèle Player Exclusive réservé à LaMelo Ball, le coloris Digital Camo de la MB.01 est désormais disponible en édition limitée chez basket4ballers. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.